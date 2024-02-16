В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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В РТРС объявили, что с 19 по 25 февраля в Ростовской области могут происходить кратковременные перебои в трансляции теле- и радиосигнала.
Причиной этого называют солнечную интерференцию, которая возникнет с 21 февраля и продлится до 15 марта. В это время возможны кратковременные отключения радио и телевидения. В РТРС объявили, что каналы могут пропадать из эфира в среднем на пять минут.
Согласно открытым данным, искажение радиосигнала, поступающего со спутника, происходит из-за интерференции с излучением Солнца. По словам специалистов, такое явление возникает, когда спутниковая антенна, спутник и Солнце находятся на одной прямой, из-за чего прием сигнала становится невозможным. Такое явление возникает ранней весной и ранней осенью.
Ранее астрономы рассказали, как мощная вспышка на Солнце влияет н жизнь дончан.