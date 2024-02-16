Власти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Жителей сразу нескольких городов напугал очень сильный грохот, который раздался примерно в 13 часов. Его услышали, в том числе, в Ростове-на-Дону, Батайске и Новочеркасске.
Взволнованные жители оставили в соцсетях сотни комментариев и рассказали о последствиях, а также о том, их это напугало. По их словам, у них дрожали дома из-за того, насколько сильным оказался звук.
Понять, что стало его причиной пока не получается. Но власти заявили, что системы ПВО в этом не участвовали.
«По данным военных, ПВО не работало», — заявили в правительстве региона.
До этого стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области.