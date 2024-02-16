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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:44

Власти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в Ростовской области

Власти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в Ростовской области

16 февраля 2024, 10:41
Фото: mil.ru
Власти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в Ростовской области
В Ростовской области в пятницу, 16 февраля, не срабатывала система ПВО, сообщили в правительстве региона.

Жителей сразу нескольких городов напугал очень сильный грохот, который раздался примерно в 13 часов. Его услышали, в том числе, в Ростове-на-Дону, Батайске и Новочеркасске.

Взволнованные жители оставили в соцсетях сотни комментариев и рассказали о последствиях, а также о том, их это напугало. По их словам, у них дрожали дома из-за того, насколько сильным оказался звук.

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Понять, что стало его причиной пока не получается. Но власти заявили, что системы ПВО в этом не участвовали.

«По данным военных, ПВО не работало», — заявили в правительстве региона.

До этого стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ПВО#Работа#Власти#Происшествия#Опровергли#Мощный звук взрыва
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