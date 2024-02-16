Власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области

Напомним, проблема расселения аварийных домов стала особенно острой в регионе после обрушения пятиэтажки на Нариманова, 72/3. Аварийное общежитие не расселяли несколько лет. В результате ЧП жильцы дома потеряли практически все имущество и чудом остались живы. Теперь часть из них переселили в маневренный фонд, с другой пытаются договориться о компенсациях.