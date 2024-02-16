rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Голубев решил сократить срок реализации программы по переселению из аварийного жилья

Власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области

16 февраля 2024, 16:57
Фото: 1MI
Голубев решил сократить срок реализации программы по переселению из аварийного жилья
Губернатор Василий Голубев решил сократить срок реализации программы по переселению из аварийного жилья, рассказал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Речь идет об уменьшении сроков реализации адресной программы по переселению граждан из аварийных домов, подлежащих сносу или реконструкции. Программа рассчитана на несколько лет — до 2031 года.

Урбанист Зайцев советует «скорее сматывать удочки» жильцам аварийных домов в Ростове
Узнать подробнее

Ускорять расселение жильцов ветхих домов будут разными методами. Например, во время строительства крупных домов 5% всех квартир в них будут отдавать в собственность ростовских властей. Они затем обещают распределить эти квартиры среди собственников аварийного жилья на условиях социального найма.

Напомним, проблема расселения аварийных домов стала особенно острой в регионе после обрушения пятиэтажки на Нариманова, 72/3. Аварийное общежитие не расселяли несколько лет. В результате ЧП жильцы дома потеряли практически все имущество и чудом остались живы. Теперь часть из них переселили в маневренный фонд, с другой пытаются договориться о компенсациях.

Рядом с этим домом располагаются и другие ветхие здания. Часть из них, согласно госзакупкам, будут реконструировать.

Читайте также:
Территорию старого аэропорта в Ростове освоят на 5 лет раньшеЖители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрываЗатор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Василий Голубев
Подпишитесь
Жители Ростовской области могут попасть под «купол безопасности» и остаться без ТВ
Сегодня, 15:16
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
Сегодня, 09:20
Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
Сегодня, 08:37
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
Вчера, 18:00
Ростовчане узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22
Время действовать!
Сегодня, 09:11