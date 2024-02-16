Власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Речь идет об уменьшении сроков реализации адресной программы по переселению граждан из аварийных домов, подлежащих сносу или реконструкции. Программа рассчитана на несколько лет — до 2031 года.
Ускорять расселение жильцов ветхих домов будут разными методами. Например, во время строительства крупных домов 5% всех квартир в них будут отдавать в собственность ростовских властей. Они затем обещают распределить эти квартиры среди собственников аварийного жилья на условиях социального найма.
Напомним, проблема расселения аварийных домов стала особенно острой в регионе после обрушения пятиэтажки на Нариманова, 72/3. Аварийное общежитие не расселяли несколько лет. В результате ЧП жильцы дома потеряли практически все имущество и чудом остались живы. Теперь часть из них переселили в маневренный фонд, с другой пытаются договориться о компенсациях.
Рядом с этим домом располагаются и другие ветхие здания. Часть из них, согласно госзакупкам, будут реконструировать.