Военный грузовик разорвал «Газель» на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В Неклиновском районе военный грузовик «Урал» столкнулся с «Газелью». Транспортные средства ехали на встречу друг другу. Удар был настолько мощным, что часть кузова «Газели» просто отлетела, и машину буквально разорвало на части.
Известно, что она перевозила фрукты, и они рассыпались на трассе.
О состоянии водителей не сообщается. Официальных подробностей происшествия от регионального управления ГИБДД пока не поступало.
Информация об инциденте будет уточняться.
Ранее 17-летний юноша на Mercedes устроил ДТП на Западном в Ростове. Машина влетела в дерево. В аварии погибла несовершеннолетняя девочка. Сам водитель, а также двое других пассажиров попали в больницу.