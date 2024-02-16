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Военный грузовик разорвал «Газель» на трассе в Ростовской области

Военный грузовик разорвал «Газель» на трассе в Ростовской области

16 февраля 2024, 15:17
Фото: для иллюстрации / mil.ru
Военный грузовик разорвал «Газель» на трассе в Ростовской области
ДТП подошло на трассе «Ростов — Таганрог», пишет Donday.

В Неклиновском районе военный грузовик «Урал» столкнулся с «Газелью». Транспортные средства ехали на встречу друг другу. Удар был настолько мощным, что часть кузова «Газели» просто отлетела, и машину буквально разорвало на части.

Известно, что она перевозила фрукты, и они рассыпались на трассе.

В Неклиновском районе военный грузовик «Урал» столкнулся с «Газелью». ТВ Неклиновском районе военный грузовик «Урал» столкнулся с «Газелью». Т
В Неклиновском районе военный грузовик «Урал» столкнулся с «Газелью». Т
Фото: donday.ru

О состоянии водителей не сообщается. Официальных подробностей происшествия от регионального управления ГИБДД пока не поступало.

Информация об инциденте будет уточняться.

Ранее 17-летний юноша на Mercedes устроил ДТП на Западном в Ростове. Машина влетела в дерево. В аварии погибла несовершеннолетняя девочка. Сам водитель, а также двое других пассажиров попали в больницу.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Транспорт#Авария#Дороги#Происшествия
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