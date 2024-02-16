Врач обратила внимание на роль диеты в борьбе с постоянной усталостью

Кроме того, усталость часто вызывается синдромом хронической усталости, который связан с вирусными заболеваниями. В таких случаях может быть небольшое повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, а также боли в суставах и мышцах. Рекомендуется сдать общий анализ крови (лейкоциты, лимфоциты, моноциты, СОЭ), провести исследования на наличие различных вирусов и исключить гепатит C и B.