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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Врач обратила внимание на роль диеты в борьбе с постоянной усталостью

16 февраля 2024, 05:41
Врач Екатерина Волкова рекомендует обратить внимание на рацион, если у вас регулярно появляется чувство усталости.

Специалист говорит, что многие люди, стремящиеся быть стройными, избегают употребления углеводов или ограничивают их в своем рационе, хотя важно получать сложные углеводы, а ограничивать нужно потребление простых углеводов, например, булочек и сладостей, пишет pravda.ru.

Волкова предупреждает, что еще одной возможной причиной усталости может быть дисфункция надпочечников и недостаток кортизола. Если усталость начинается утром, стоит проверить уровень кортизола.

Также дефицит железа и анемия могут быть вторым фактором, вызывающим усталость. Важно пройти общий анализ крови и измерить уровень ферритина. Волкова также подчеркивает важность полноценного сна не менее семи часов и рекомендует ложиться спать до 12 часов ночи.

Кроме того, усталость часто вызывается синдромом хронической усталости, который связан с вирусными заболеваниями. В таких случаях может быть небольшое повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, а также боли в суставах и мышцах. Рекомендуется сдать общий анализ крови (лейкоциты, лимфоциты, моноциты, СОЭ), провести исследования на наличие различных вирусов и исключить гепатит C и B.

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