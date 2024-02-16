Врач обратила внимание на роль диеты в борьбе с постоянной усталостью

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Специалист говорит, что многие люди, стремящиеся быть стройными, избегают употребления углеводов или ограничивают их в своем рационе, хотя важно получать сложные углеводы, а ограничивать нужно потребление простых углеводов, например, булочек и сладостей, пишет pravda.ru.
Волкова предупреждает, что еще одной возможной причиной усталости может быть дисфункция надпочечников и недостаток кортизола. Если усталость начинается утром, стоит проверить уровень кортизола.
Также дефицит железа и анемия могут быть вторым фактором, вызывающим усталость. Важно пройти общий анализ крови и измерить уровень ферритина. Волкова также подчеркивает важность полноценного сна не менее семи часов и рекомендует ложиться спать до 12 часов ночи.
Кроме того, усталость часто вызывается синдромом хронической усталости, который связан с вирусными заболеваниями. В таких случаях может быть небольшое повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, а также боли в суставах и мышцах. Рекомендуется сдать общий анализ крови (лейкоциты, лимфоциты, моноциты, СОЭ), провести исследования на наличие различных вирусов и исключить гепатит C и B.