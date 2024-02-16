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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Время действовать!

Время действовать!

16 февраля 2024, 09:11
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8KWr19
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предлагает уникальную возможность, которую стоит успеть использовать до конца февраля. Маленький месяц для больших решений! Поэтому мы рекомендуем не откладывать на потом и сделать выбор уже сейчас!

В этом месяце для Вас действуют особые предложения! Одно из них — это первоначальный взнос всего 5%, что может значительно облегчить процесс покупки и позволит вам стать владельцем жилья быстрее, чем вы ожидали!

Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предлагает разнообразный выбор квартир, включая студии, однокомнатные, двухкомнатные и более просторные варианты, чтобы каждый мог выбрать то, что наиболее подходит для своих потребностей.

Жилой квартал «Западные Аллеи»Жилой квартал «Западные Аллеи»
Жилой квартал «Западные Аллеи»Жилой квартал «Западные Аллеи»
Жилой квартал «Западные Аллеи»
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Звоните по телефону: 8 (863) 204-04-59. Вам с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором!

Напоминаем, что у ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» активно возводятся два новых района в разных частях нашего города — это мегарайон «Флора» и жилой квартал «Западные Аллеи»! В каждом из районов предусмотрена развитая инфраструктура, которая обеспечит комфортные условия для жизни и отдыха жителей.

Мегарайон «Флора»Мегарайон «Флора»
Мегарайон «Флора»Мегарайон «Флора»
Мегарайон «Флора»Мегарайон «Флора»
Мегарайон «Флора»
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» приглашает всех желающих ознакомиться с проектами наших новых районов. У нас есть возможность приобрести современное жилье и стать частью развивающегося комфортного сообщества. Компания создает условия для того, чтобы каждый житель мог наслаждаться высоким качеством жизни и иметь все необходимое в шаговой доступности!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Подробности о проектах на сайте. Следите за новостям: ВКонтакте и Telegram.

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