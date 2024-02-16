Время действовать!

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В этом месяце для Вас действуют особые предложения! Одно из них — это первоначальный взнос всего 5%, что может значительно облегчить процесс покупки и позволит вам стать владельцем жилья быстрее, чем вы ожидали!
Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предлагает разнообразный выбор квартир, включая студии, однокомнатные, двухкомнатные и более просторные варианты, чтобы каждый мог выбрать то, что наиболее подходит для своих потребностей.
Звоните по телефону: 8 (863) 204-04-59. Вам с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором!
Напоминаем, что у ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» активно возводятся два новых района в разных частях нашего города — это мегарайон «Флора» и жилой квартал «Западные Аллеи»! В каждом из районов предусмотрена развитая инфраструктура, которая обеспечит комфортные условия для жизни и отдыха жителей.
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» приглашает всех желающих ознакомиться с проектами наших новых районов. У нас есть возможность приобрести современное жилье и стать частью развивающегося комфортного сообщества. Компания создает условия для того, чтобы каждый житель мог наслаждаться высоким качеством жизни и иметь все необходимое в шаговой доступности!