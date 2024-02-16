«Все хуже и хуже»: зрители оставили отзывы о фильме «Лед 3»

«Слишком предсказуемо. Сходил на премьеру картины, ожидания были большими. Сам фильм снят красиво, любимые актеры и хорошая музыка. Но. Есть большое „Но“. В итоге сам фильм стал слишком предсказуемым по сюжету. По сути это дубль первой части. Но все же было интересно. Особенностью этого фильма считаю музыкальное сопровождение. Поют все и постоянно. А когда Петров читает стихи в своем стиле, то это трогает за душу. В фильме много доброго юмора, смог душевно посмеяться. Но и есть серьезные эмоциональные моменты, заставляющие задуматься о смысле жизни. В целом эта часть вполне хорошая, но на один раз. Считаю, что серия фильмов завершена», — пишут в отзывах.