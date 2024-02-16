«Все хуже и хуже»: зрители оставили отзывы о фильме «Лед 3»

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
На большие экраны вышел фильм «Лед 3», главные роли в котором исполнили Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская.
По сюжету, речь пойдет о фигуристке, которая мечтает о «Кубке льда», но ее отец против, чтобы она занималась этим видом спорта. На тайной тренировке девушка знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Но ее отец разлучает пару.
Картину начали показывать с 14 февраля 2024 года. Длительность фильм составляет 2 часа.
Мнения о картине оставляли различные, в том числе были и негативные комментарии. Все они оставлены в сервисе «Отзовик». Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.
«Все хуже и хуже. Первый „Лед“ был впечатляющим фильмом, который держал как сюжетом, так и персонажами. Было интересно смотреть и сопереживаешь персонажам. „Лед 2“ превратили в какой-то ужасный мюзикл. О третьем фильме вообще ничего не могу сказать хорошего. Непонятно, откуда берется мотивация персонажей. Абсолютно не прописан сюжет. Я так понимаю все делалось ради актера Петрова и хайпа на нем. Ни музыка, ни герои не впечатляют. После фильма осталось ужасное послевкусие. Ставлю двойку только за то, что хотя бы операторская работа у фильма отличная», — заявил один из разочарованных зрителей.
Люди оставляли и положительные отзывы.
«Что я могу сказать про фильм „Лед 3“ — это потрясающая картина. Смотрел первые части, но только третья реально понравилась, хотя первые две тоже неплохи. Актеры прекрасные, игра натуральная, музыка, сюжет, съемки все на 100 баллов. Смотрел с женой и ребенком — все под впечатлением. Уверен, что если бы этот фильм посмотрели искушенных западные зрители, то он и там имел бы большой успех, так как это очень классное, профессионально снятое и душевное кино», — пишут зрители.
«Фильм „Лед 3“ продолжает серию сценических катаний, но сюжет предсказуем и скучен. Глубины в персонажах почти нет, а действия нереалистичны. Впечатляющие сцены катания и особенно хореография однако не спасают картину от поверхностности и отсутствия оригинальности. В целом, не самая лучшая часть франшизы», — считают пользователи.
Мнения на этот счет опять же неоднозначные. Кто-то оказался в восторге, а у кого-то появились сомнения.
«Хотела бы оставить отзыв на потрясающий фильм „Лед 3“, очень ждала его выхода и боялась разочароваться в нем, но 14 февраля он вышел, и мы с мужем в честь праздника пошли его смотреть. Фильм очень понравился, и посмеялись, и поплакали. Первые части были интересные, но эта превзошла себя, столько разных эмоций я не испытывала от фильма еще никогда, советую к просмотру, не пожалеете. Если вы сентиментальны запасайтесь носовым платочком», — говорится в отзывах.
«Фильм „Лед 3“ — это захватывающая история о мире фигурного катания, о любви, страсти и таланте молодой девушки. Великолепные актеры и актрисы, потрясающие и захватывающие сражения на льду делают картину невероятно увлекательной и захватывающей. До этого я смотрел две части и мне очень понравилось. Я влюбился в героев и с нетерпением жду каждый раз новую часть, чтобы узнать, чем закончится их история. „Лёд 3“ — это настоящее произведение искусства, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Советую посмотреть этот шедевр в свободное время», — пишут зрители.
Но положительные отзывы сочетаются с отрицательными.
«Очень странный сюжет. Смотрела с подругами, первые части были лучше. А сейчас непонятно, что. При этом актеры неплохие. Создается впечатление, что фильм выпущен только ради заработка», — заявляют пользователи.
«Слишком предсказуемо. Сходил на премьеру картины, ожидания были большими. Сам фильм снят красиво, любимые актеры и хорошая музыка. Но. Есть большое „Но“. В итоге сам фильм стал слишком предсказуемым по сюжету. По сути это дубль первой части. Но все же было интересно. Особенностью этого фильма считаю музыкальное сопровождение. Поют все и постоянно. А когда Петров читает стихи в своем стиле, то это трогает за душу. В фильме много доброго юмора, смог душевно посмеяться. Но и есть серьезные эмоциональные моменты, заставляющие задуматься о смысле жизни. В целом эта часть вполне хорошая, но на один раз. Считаю, что серия фильмов завершена», — пишут в отзывах.
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