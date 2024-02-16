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Юрист объяснил, что могут получить жители станицы Грушевской за затопленное имущество

Юрист объяснил, как получить деньги за затопленный дом в Ростовской области

16 февраля 2024, 07:20
Фото: ДПЧС по РО
Юрист объяснил, что могут получить жители станицы Грушевской за затопленное имущество

Юрист Малюта объяснила, какие деньги положены жителям затопленных станиц на Дону

Напомним, более 30 жилых домов, а также объекты инфраструктуры оказались под водой из-за затопления станицы Грушевской 14 февраля. Юрист Оксана Малюта рассказала, как жителям региона получить компенсацию за потерянное имущество.

По ее словам, в случае чрезвычайных ситуаций жители региона имеют право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Фото: Администрация Аксайского района

«Так, если наводнение относится к чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального или регионального характера, на региональном уровне может быть предусмотрено оказание пострадавшим гражданам по их заявлениям единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, оказание финансовой помощи в связи с полной или частичной (не менее трех предметов) утратой гражданами имущества первой необходимости (холодильник, плита, кровать и др.), а также выплата единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС», — объясняет юрист.

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Оксана Малюта добавляет, что сейчас в Ростовской области действует Постановление правительства РО от 13 фев. 2019 № 76 (в ред.от 17 августа 2023 г.), согласно которому устанавливается порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РО на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС регионального, межмуниципального и муниципального характера. «Согласно этому документу на временное размещение в пунктах для эвакуируемых граждан должно затрачиваться 913 рублей, а на питание — до 415 рублей на человека в сутки», — сообщает эксперт.

Кроме того, пострадавшим должны выделить материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. «За частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости — 100 тысяч рублей на человека», — рассказывает Малюта.

Фото: ДПЧС по РО

Если затопление нанесло вред здоровью, то, с учётом степени тяжести, от 200 тысяч рублей на человека до 400 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилера.

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