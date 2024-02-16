Юрист объяснил, как получить деньги за затопленный дом в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:24
По ее словам, в случае чрезвычайных ситуаций жители региона имеют право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
«Так, если наводнение относится к чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального или регионального характера, на региональном уровне может быть предусмотрено оказание пострадавшим гражданам по их заявлениям единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, оказание финансовой помощи в связи с полной или частичной (не менее трех предметов) утратой гражданами имущества первой необходимости (холодильник, плита, кровать и др.), а также выплата единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС», — объясняет юрист.
Оксана Малюта добавляет, что сейчас в Ростовской области действует Постановление правительства РО от 13 фев. 2019 № 76 (в ред.от 17 августа 2023 г.), согласно которому устанавливается порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РО на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС регионального, межмуниципального и муниципального характера. «Согласно этому документу на временное размещение в пунктах для эвакуируемых граждан должно затрачиваться 913 рублей, а на питание — до 415 рублей на человека в сутки», — сообщает эксперт.
Кроме того, пострадавшим должны выделить материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. «За частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости — 100 тысяч рублей на человека», — рассказывает Малюта.
Если затопление нанесло вред здоровью, то, с учётом степени тяжести, от 200 тысяч рублей на человека до 400 тысяч рублей.
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