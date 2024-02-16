Юрист объяснил, как получить деньги за затопленный дом в Ростовской области

Оксана Малюта добавляет, что сейчас в Ростовской области действует Постановление правительства РО от 13 фев. 2019 № 76 (в ред.от 17 августа 2023 г.), согласно которому устанавливается порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РО на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС регионального, межмуниципального и муниципального характера. «Согласно этому документу на временное размещение в пунктах для эвакуируемых граждан должно затрачиваться 913 рублей, а на питание — до 415 рублей на человека в сутки», — сообщает эксперт.