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В Новочеркасске осудили экс-сотрудницу местной администрации Елизавету Жиркову

Замглавы администрации Новочеркасска отправили в колонию за махинации с землей

16 февраля 2024, 17:39
Фото: 1MI
В Новочеркасске осудили экс-сотрудницу местной администрации Елизавету Жиркову
В Новочеркасске осудили экс-сотрудницу местной администрации Елизавету Жиркову, подробностями поделились в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Бывшая замглавы администрации Новочеркасска признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд установил, что Жиркова составила постановление от имени главы администрации о предоставлении частному лицу бесплатно земельного участка в городе. Площадь земли, о которой шла речь, составляет 1,1 тысячи квадратных метров.

Замглавы администрации Новочеркасска осудят за бесплатную передачу земли знакомой
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Жиркова передала участок в обход необходимых проверочных мероприятий и согласований с другими сотрудниками администрации Новочеркасска. Ущерб от ее действий оценили в 1,8 миллиона рублей.

Суд отправил бывшую чиновницу в колонию на два года.

Напомним, свое преступление Жиркова совершила, едва пробыв на должности замглавы администрации несколько месяцев.

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