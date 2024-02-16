Замглавы администрации Новочеркасска отправили в колонию за махинации с землей

Бывшая замглавы администрации Новочеркасска признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд установил, что Жиркова составила постановление от имени главы администрации о предоставлении частному лицу бесплатно земельного участка в городе. Площадь земли, о которой шла речь, составляет 1,1 тысячи квадратных метров.