Замглавы администрации Новочеркасска отправили в колонию за махинации с землей

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Бывшая замглавы администрации Новочеркасска признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд установил, что Жиркова составила постановление от имени главы администрации о предоставлении частному лицу бесплатно земельного участка в городе. Площадь земли, о которой шла речь, составляет 1,1 тысячи квадратных метров.
Жиркова передала участок в обход необходимых проверочных мероприятий и согласований с другими сотрудниками администрации Новочеркасска. Ущерб от ее действий оценили в 1,8 миллиона рублей.
Суд отправил бывшую чиновницу в колонию на два года.
Напомним, свое преступление Жиркова совершила, едва пробыв на должности замглавы администрации несколько месяцев.