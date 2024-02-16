Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля

Весь участок трассы в направлении Ростова окрасился в бордовый цвет, на магистрали отмечены как минимум четыре участка дорожных работ. Согласно данным навигатора, автомобилиста потребуется не меньше двух часов 43 минут, чтобы проехать затор по прямой. Также навигатор предлагает объезд через Горный, Аюхту и Шахты. Хотя водителям придется сделать крюк 20 километров, время в пути получится сократить вдвое.