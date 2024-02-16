Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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В пятницу, 16 февраля, на сервисе «Яндекс. Карты» появились сообщения о пробке протяженностью 22,2 километра. Затор возник на участке от 989-го до 1010-го километра М-4 «Дон».
Весь участок трассы в направлении Ростова окрасился в бордовый цвет, на магистрали отмечены как минимум четыре участка дорожных работ. Согласно данным навигатора, автомобилиста потребуется не меньше двух часов 43 минут, чтобы проехать затор по прямой. Также навигатор предлагает объезд через Горный, Аюхту и Шахты. Хотя водителям придется сделать крюк 20 километров, время в пути получится сократить вдвое.
Обращаем внимание, недавно в Ростовской области возникла пробка протяженностью 35 километров. Причиной пробок стал ямочный ремонт.