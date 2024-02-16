rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Водителям потребуется больше 2,5 часа на проезд затора на М-4 в Ростовской области

Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля

16 февраля 2024, 08:37
Фото: flickr.com/cc by sa 2.0/imnotquitejack
Водителям потребуется больше 2,5 часа на проезд затора на М-4 в Ростовской области
В Ростовской области трасса М-4 «Дон» стоит в 22-километровой пробке, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

В пятницу, 16 февраля, на сервисе «Яндекс. Карты» появились сообщения о пробке протяженностью 22,2 километра. Затор возник на участке от 989-го до 1010-го километра М-4 «Дон».

Трассу М-4 «Дон» ремонтировали медленнее, чем она разрушалась
Узнать подробнее
В пятницу, 16 февраля, на сервисе «Яндекс. Карты» появились сообщения о пробке протяженностью 22,2 километра. Затор возник на участке от 989-го до 1010-го километра М-4 «Дон».В пятницу, 16 февраля, на сервисе «Яндекс. Карты» появились сообщения о пробке протяженностью 22,2 километра. Затор возник на участке от 989-го до 1010-го километра М-4 «Дон».
В пятницу, 16 февраля, на сервисе «Яндекс. Карты» появились сообщения о пробке протяженностью 22,2 километра. Затор возник на участке от 989-го до 1010-го километра М-4 «Дон».
Фото: Яндекс.Карты

Весь участок трассы в направлении Ростова окрасился в бордовый цвет, на магистрали отмечены как минимум четыре участка дорожных работ. Согласно данным навигатора, автомобилиста потребуется не меньше двух часов 43 минут, чтобы проехать затор по прямой. Также навигатор предлагает объезд через Горный, Аюхту и Шахты. Хотя водителям придется сделать крюк 20 километров, время в пути получится сократить вдвое.

Обращаем внимание, недавно в Ростовской области возникла пробка протяженностью 35 километров. Причиной пробок стал ямочный ремонт.

Читайте также:
Власти объяснили причину ужасных пробок на М-4 «Дон» в Ростовской областиПробка длиной 14 км сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиПлатили по 100 тысяч: в Ростове осудили полицейского, крышевавшего проституток на М-4
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Надежда Пустяк#Шахты#Дорожные работы#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Пробка на М-4 в Ростовской области#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Ямочный ремонт#Яндекс. Карты#Навигатор#Время в пути#Происшествия
Подпишитесь
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»
Сегодня, 09:39
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
Сегодня, 09:20
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
Вчера, 18:00
Ростовчане узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22
Время действовать!
Сегодня, 09:11