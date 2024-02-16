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Жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрыва

Жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрыва

16 февраля 2024, 10:53
Фото: mil.ru
Жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрыва
Жители восьми городов Ростовской области заявили, что слышали звуки взрыва днем 16 февраля, комментарии появились в мессенджерах.

В пятницу, 16 февраля, в Ростовской области около 13.10 мск раздался мощный звук, похожий на взрыв. Дончане заявили, что почувствовали нечто, похожее на ударную волну, а в большинстве районов сработала сигнализация автомобилей.

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Аналогичные сообщения поступили от жителей Новошахтинска, Шахт, Аксая, Красного Сулина, Новочеркасска, Азовского района, Батайска и Азова.

«В Новошахтинске слышно было», «Я в Аксае, окна задрожали», «В Сулине два раза был», «В Новочеркасске тоже сильно было слышно», «Хутор Недвиговка, 20 километров от Ростова, стекла задрожали», — рассказали дончане.

Несмотря на мощность взрыва, власти опровергли версию дончан о том, что причиной звука была работа систем ПВО. Что именно стало причиной взрыва пока неизвестно. Информация уточняется,

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