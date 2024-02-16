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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Жители Ростовской области могут попасть под «купол безопасности» и остаться без ТВ

Жители Ростовской области могут попасть под «купол безопасности» и остаться без ТВ

16 февраля 2024, 15:16
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростовской области могут попасть под «купол безопасности» и остаться без ТВ
В Госдуме предложили поместить Ростовскую область под «купол безопасности», тем временем местных жителей предупредили о возможных перебоях в работе ТВ и радио, а в Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова.

Попытка спасти разрушающееся

На портале государственных закупок появилась информация, что в Ростове собираются отремонтировать дом на улице Нариманова, 72/40. Здание располагается недалеко от печально известного рухнувшего дома на Нариманова, 72/3.

Заказчиком ремонта выступил «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капремонту». Подрядчику он готов заплатить 55,67 миллиона рублей. Также отремонтировать хотят многоквартирные дома на Ленина, 123, Королева, 16/2, Волкова, 5.

Что касается дома на Нариманова, 72/40, то на восстановление его фасада потратят 21,5 миллиона рублей, подвал и фундамент обойдутся заказчику в 2,83 и 1,96 миллиона рублей соответственно.

Известно, что здание построили в 1966 году — лишь на три года позже, чем рухнувшее общежитие по соседству. Еще восемь лет назад дом признали аварийным. Его износ на 2016 год составлял 39%.

В Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова. Он аварийный 8 лет
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«Купол безопасности»

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил накрыть Ростовскую область и другие приграничные к фронту территории «куполом безопасности». С инициативой он выступил после недавних обстрелов Белгорода. Парламентарий заявил, что регионы нуждаются в дополнительных мерах защиты.

Под «куполом безопасности» он имеет ввиду систему радиолокационной безопасности. Она будет защищать от атак стратегические объекты, а также значимую социальную инфраструктуру — школы, больницы, вокзалы, аэропорты и нефтезаводы.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил накрыть Ростовскую область и другие приграничные к фронту территории «куполом безопасности».Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил накрыть Ростовскую область и другие приграничные к фронту территории «куполом безопасности».
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил накрыть Ростовскую область и другие приграничные к фронту территории «куполом безопасности».
Фото: mil.ru
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»
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Без ТВ и радио из-за Солнца

В пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети предупредили о возможных перебоях в работе радио и ТВ в Ростовской области. Они связаны с повышенной солнечной активностью с 19 по 25 февраля.

В период солнечной интерференции возможны кратковременные отключения радио и телевидения. Каналы могут пропадать из эфира в среднем на пять минут.

По словам специалистов, такое явление возникает, когда спутниковая антенна, спутник и Солнце находятся на одной прямой, из-за чего прием сигнала становится невозможным. Такое явление возникает ранней весной и ранней осенью.

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#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ремонт#Происшествия
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