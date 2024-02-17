Черная магия по-ростовски: у Цыганского озера на деревьях повесили трупы птиц

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В субботу, 17 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный — Топ1» опубликовал фотографии необычного явления, снятого в парковой зоне Змиёвки рядом с Цыганским озером.
Деревья «украсили» трупы птиц, предположительно, воронов или грачей, которые подвешены на ветви деревьев за шеи. На фото видно минимум три таких трупа птиц, подвешенных к деревьям.
Авторы канала предположили, что кто-то намеренно убил птиц, развесив их трупы словно гирлянды.
Увиденное ужаснуло ростовчан, уверенных, что птиц убил настоящий садист.
«Вот дурачок, пусть ждёт неприятностей», «Вороны умеют мстить», «Это уж слишком. Вороны-то причём? И это грачи, а не вороны. Знать надо», «Садист объявился. Сегодня вороны, а кто завтра?», — спросили ростовчане.
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