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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Черная магия по-ростовски: у Цыганского озера на деревьях повесили трупы птиц

Черная магия по-ростовски: у Цыганского озера на деревьях повесили трупы птиц

17 февраля 2024, 16:29
Фото: pxhere.com
Черная магия по-ростовски: у Цыганского озера на деревьях повесили трупы птиц

В Ростове на Западном неизвестные повесили трупы воронов на деревья

В Ростове жители пожаловались на трупы птиц, которыми увешаны деревья рядом с Цыганским озером на Змиёвке, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В субботу, 17 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный — Топ1» опубликовал фотографии необычного явления, снятого в парковой зоне Змиёвки рядом с Цыганским озером.

Деревья «украсили» трупы птиц, предположительно, воронов или грачей, которые подвешены на ветви деревьев за шеи. На фото видно минимум три таких трупа птиц, подвешенных к деревьям.

Авторы канала предположили, что кто-то намеренно убил птиц, развесив их трупы словно гирлянды.

Фото: t.me/rostov_glavniy

Увиденное ужаснуло ростовчан, уверенных, что птиц убил настоящий садист.

«Вот дурачок, пусть ждёт неприятностей», «Вороны умеют мстить», «Это уж слишком. Вороны-то причём? И это грачи, а не вороны. Знать надо», «Садист объявился. Сегодня вороны, а кто завтра?», — спросили ростовчане.

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Ранее корреспондент RostovGazeta выяснила, сколько стоит визит к астрологу, и что можно получить за эту сумму.

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