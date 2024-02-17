Черная магия по-ростовски: у Цыганского озера на деревьях повесили трупы птиц

«Вот дурачок, пусть ждёт неприятностей», «Вороны умеют мстить», «Это уж слишком. Вороны-то причём? И это грачи, а не вороны. Знать надо», «Садист объявился. Сегодня вороны, а кто завтра?», — спросили ростовчане.