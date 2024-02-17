Диетолог Кривошей призвала ростовчан не есть покупной попкорн в кинотеатрах

«Все это повышает его калорийность чуть ли не в два раза. Попробуйте готовить попкорн сами: в магазинах продаются специальные зерна кукурузы без добавок. Жарьте его на сковороде без масла, посыпайте солью и другими специями и получите закуску, в которой чуть более 360 ккал на 100 грамм», — дает простой рецепт диетолог.