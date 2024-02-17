Диетолог Кривошей призвала ростовчан не есть покупной попкорн в кинотеатрах

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По словам Анастасии Кривошей, тот попкорн, что продается в кинотеатрах и магазинах — часто содержит в себе много лишних жиров, сахара и консервантов.
«Все это повышает его калорийность чуть ли не в два раза. Попробуйте готовить попкорн сами: в магазинах продаются специальные зерна кукурузы без добавок. Жарьте его на сковороде без масла, посыпайте солью и другими специями и получите закуску, в которой чуть более 360 ккал на 100 грамм», — дает простой рецепт диетолог.
Также в качестве закуски можно заранее подготовить хрустящие фрукты и овощи: редис, огурец, морковь, листья салата, сельдерей, яблоки, гранат.
«Хорошая альтернатива чипсам — хлебцы, отруби или сушеные фрукты. С отрубями и сухофруктами нужно быть внимательными — часто в них содержится слишком много сахара. Внимательно читайте состав», — советует диетолог.
Газировки и соки Анастасия рекомендует заменить на домашние смузи, морсы и йогурты без добавления сахара.
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