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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Ростовский диетолог советует, чем перекусить в кино без вреда для фигуры

Диетолог Кривошей призвала ростовчан не есть покупной попкорн в кинотеатрах

17 февраля 2024, 13:26
Фото: freepik
Ростовский диетолог советует, чем перекусить в кино без вреда для фигуры
Попкорн — одна из самых низкокалорийных закусок, при условии, что вы приготовили его сами, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.

По словам Анастасии Кривошей, тот попкорн, что продается в кинотеатрах и магазинах — часто содержит в себе много лишних жиров, сахара и консервантов.

«Все это повышает его калорийность чуть ли не в два раза. Попробуйте готовить попкорн сами: в магазинах продаются специальные зерна кукурузы без добавок. Жарьте его на сковороде без масла, посыпайте солью и другими специями и получите закуску, в которой чуть более 360 ккал на 100 грамм», — дает простой рецепт диетолог.

Также в качестве закуски можно заранее подготовить хрустящие фрукты и овощи: редис, огурец, морковь, листья салата, сельдерей, яблоки, гранат.

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«Хорошая альтернатива чипсам — хлебцы, отруби или сушеные фрукты. С отрубями и сухофруктами нужно быть внимательными — часто в них содержится слишком много сахара. Внимательно читайте состав», — советует диетолог.

Газировки и соки Анастасия рекомендует заменить на домашние смузи, морсы и йогурты без добавления сахара.

Ранее RostovGazeta писала о том, что каждый четвертый работодатель в Ростове отказывает людям с лишним весом.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лишний вес
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