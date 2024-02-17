Фермеры рассказали, почему не удается победить волков на севере Ростовской области

«В Миллеровском районе поработали активно. А во многих других северных районах очень слабо. Все потому, что снегоходами обеспечили охотхозяйства южных районов Ростовской области. Там снегоходы и стоят без дела потому, что снега у них нет», — рассказывает фермер Боковского района, не пожелавший публиковать свое имя.