Фермеры рассказали, почему не удается победить волков на севере Ростовской области

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Напомним, что в начале 2024 года охотники зафиксировали огромное количество волков на севере Ростовской области. Тогда эксперты полагали, что пока лежит снег, успеют на снегоходах решить проблему с волками.
«В Миллеровском районе поработали активно. А во многих других северных районах очень слабо. Все потому, что снегоходами обеспечили охотхозяйства южных районов Ростовской области. Там снегоходы и стоят без дела потому, что снега у них нет», — рассказывает фермер Боковского района, не пожелавший публиковать свое имя.
По его словам, в Боковском, Верхнедонском, Чертковском и Кашарском районах волки уже наносят колоссальный ущерб.
«Есть случаи, когда волки резали коров, овец. Наносили ущерб охотхозяйствам — уже находили растерзанных кабанов и косуль. Но никто не хочет обращать на это внимание. Никаких властных указаний сверху не поступает», — сокрушается фермер.
Собеседник опасается, что сейчас и косули, и свиньи вынашивают детенышей. Скоро они станут легкой добычей для волков, которые легко вычищают молодое потомство. Достаться может и фазанам, и редким дрофам, которые сидят на яйцах.
«Волк сильно мигрирует. За ночь он может пройти 150 километров. Своими ногами, как на зайца, охотиться на волка не получится. Догонять его надо или вертолетом, что очень дорого, или на снегоходах. А снегоходов у наших охотоведов нет», — говорит житель Боковского района.
Эксперт припоминает, как лет 10-12 назад в Азовском районе вызывали вертолет для охоты на волка. Тогда, у местного фермера в пойме Дона волки перемахнули через забор и зарезали 23 овцы.
В Минприроды Ростовской области разъяснили, что ситуацию с волками в районах донского края контролируют четыре межрайонных отдела — северный, центральный, восточный и южный. На местах они владеют обстановкой и нужно обращаться туда.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на севере области волки массово уничтожают животных.