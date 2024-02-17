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Госэкспертиза одобрила ремонт здания табачной фабрики Асланиди в Ростове

Госэкспертиза одобрила ремонт здания табачной фабрики Асланиди в Ростове

17 февраля 2024, 13:55
Фото: Alexander Roumega. / Собственная работа, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org/w/index.php? curid=100967336
Госэкспертиза одобрила ремонт здания табачной фабрики Асланиди в Ростове
В Ростове отремонтируют здание табачной фабрики братьев Асланиди, построенное в конце XIX века, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 16 февраля, Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект работ по сохранению ОКН регионального значения «Здания табачной фабрики Ивана и Ахиллеса Асланиди», расположенного на улице Красноармейской, 19/58. Согласно данным проекта, заказчик в лице горбольницы №8 Ростова-на-Дону хочет отремонтировать системы автоматической установки пожарной сигнализации с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

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Здание построили в конце XIX века, а саму фабрику основали в 1874 году. Сейчас здание нуждается в ремонте, однако сроки и стоимость работ не уточнялись.

Ранее в Ростове заложили первый камень для строительства музея Геворка Вартаняна.

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