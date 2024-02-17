Госэкспертиза одобрила ремонт здания табачной фабрики Асланиди в Ростове

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В пятницу, 16 февраля, Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект работ по сохранению ОКН регионального значения «Здания табачной фабрики Ивана и Ахиллеса Асланиди», расположенного на улице Красноармейской, 19/58. Согласно данным проекта, заказчик в лице горбольницы №8 Ростова-на-Дону хочет отремонтировать системы автоматической установки пожарной сигнализации с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Здание построили в конце XIX века, а саму фабрику основали в 1874 году. Сейчас здание нуждается в ремонте, однако сроки и стоимость работ не уточнялись.
Ранее в Ростове заложили первый камень для строительства музея Геворка Вартаняна.