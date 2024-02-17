Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации

По данным ведомства, в ходе выезда эти данные удалось подтвердить, как и выявить факт поступления сточных вод из коллекторов, которые находятся в эксплуатации ОАО «Исток”[прим. редакции — компания предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения]. В Минприроды уточнили, что канализационные стоки поступали на почву рядом с частными домами, расположенными на улицах Мусина и Красной.