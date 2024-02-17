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Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации

Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации

17 февраля 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации

Минприроды выявили загрязнения почвы и реки в Ростовской области сточными водами

В Ростовской области обнаружили загрязнения почвы и воды Северского Донца сточными водами, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.

В пятницу, 16 февраля, инспекторы Минприроды во время проверки соцсетей обнаружили информацию о возможном загрязнении канализационными стоками Каменска-Шахтинского и далее по рельефу Северского Донца.

По данным ведомства, в ходе выезда эти данные удалось подтвердить, как и выявить факт поступления сточных вод из коллекторов, которые находятся в эксплуатации ОАО «Исток”[прим. редакции — компания предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения]. В Минприроды уточнили, что канализационные стоки поступали на почву рядом с частными домами, расположенными на улицах Мусина и Красной.

Видео: Видео: t.me/overhear_vkamenske / Изображение Midjourney

Теперь материалы проверки направят в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкии, а также в Административную инспекцию Ростовской области, чтобы те дали оценку нарушениям закона об охране природы и приняли меры в отношении компании.

Более 5 млн рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области
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Напомним, это уже не первый случай, когда «Исток» нарушает природоохранное законодательство. В прошлый раз подобное нарушение стоило ресурсоснабжающему предприятию 5,2 миллиона рублей.

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