Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
В пятницу, 16 февраля, инспекторы Минприроды во время проверки соцсетей обнаружили информацию о возможном загрязнении канализационными стоками Каменска-Шахтинского и далее по рельефу Северского Донца.
По данным ведомства, в ходе выезда эти данные удалось подтвердить, как и выявить факт поступления сточных вод из коллекторов, которые находятся в эксплуатации ОАО «Исток”[прим. редакции — компания предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения]. В Минприроды уточнили, что канализационные стоки поступали на почву рядом с частными домами, расположенными на улицах Мусина и Красной.
Теперь материалы проверки направят в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкии, а также в Административную инспекцию Ростовской области, чтобы те дали оценку нарушениям закона об охране природы и приняли меры в отношении компании.
Напомним, это уже не первый случай, когда «Исток» нарушает природоохранное законодательство. В прошлый раз подобное нарушение стоило ресурсоснабжающему предприятию 5,2 миллиона рублей.