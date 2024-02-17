На таганрогской трассе в Ростовской области изменят схему движения с 19 февраля

В ведомстве объявили, что с понедельника, 19 февраля, планируют изменить схему движения на трассе Р-280 «Новороссия», соединяющую Ростов-на-Дону с Мариуполем и Симферополем. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград объяснил, что изменения вступят в силу во второй половине дня, это необходимо для проведения капитального ремонта моста через Мокрый Еланчик.