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Published Сегодня, 08:19

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На таганрогской трассе в Ростовской области изменят схему движения с 19 февраля

На таганрогской трассе в Ростовской области изменят схему движения с 19 февраля

17 февраля 2024, 08:19
Фото: 1MI
На таганрогской трассе в Ростовской области изменят схему движения с 19 февраля
В Ростовской области на дороге Р-280 «Новороссия» изменится схема движения с 19 февраля, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

В ведомстве объявили, что с понедельника, 19 февраля, планируют изменить схему движения на трассе Р-280 «Новороссия», соединяющую Ростов-на-Дону с Мариуполем и Симферополем. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград объяснил, что изменения вступят в силу во второй половине дня, это необходимо для проведения капитального ремонта моста через Мокрый Еланчик.

По предварительной информации, на 111-м километре Р-280 дорожники переключат движение автомобилей на временный пост и подъезды к нему, чтобы начать работы на основном транспортном объекте. Движение автомобилей организуют по двум полосам временного моста.

Упрдор Москва–Волгоград призвал автомобилистов учитывать изменения схемы движения при планировании поездки, а также быть внимательными и осторожными в зоне ремонтных работ, водителей просят не превышать скорость и строго следовать требованиям временных дорожных знаков с разметкой.

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По предварительной информации, ремонт моста через Мокрый Еланчик закончат в октябре 2025 года.

Напомним, этой зимой в Ростовской области начались масштабные работы по ремонту дорог местного и федерального значения. Причиной этого стали многочисленные жалобы дончан и гостей региона, которые заявили, что «теряют» на трассах колеса и простаивают в многокилометровых пробках.

Ранее стало известно, что в Ростове ремонт улиц Таганрогской и Малиновского обойдется в 230 миллионов рублей.

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