Под Ростовом продают футбольное поле за 11 млн рублей

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В начале февраля частное лицо выставило на продажу новое футбольное поле, расположенное в ближайшем пригороде Ростова-на-Дону. Спортивный объект находится рядом с Северным обходом Ростова — в Щепкинском сельском поселении, на территории поселка Темерницкого по адресу улица Надежды, 6.
По словам продавца, площадь объекта с дополнительной территорией составляет 0,7 гектара. Само поле занимает 2,4 тысячи квадратных метров и подходит для футбольных матчей «8×8». У поля есть собственная техническая зона: административный корпус с раздевалками, душевыми и туалетами, поверхности для продажи рекламы, комментаторская, скамейки запасных и трибуны.
«Аренда заполнена проведением турнирами любительских футбольных лиг, а также футбольными детскими школами. Поле известно проведением региональных турниров», — рассказали авторы объявления, добавив, что поле окупит себя за два года.
Стоимость спортивного объекта составила почти 11 миллионов рублей.
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