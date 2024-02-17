Под Ростовом продают футбольное поле за 11 млн рублей

По словам продавца, площадь объекта с дополнительной территорией составляет 0,7 гектара. Само поле занимает 2,4 тысячи квадратных метров и подходит для футбольных матчей «8×8». У поля есть собственная техническая зона: административный корпус с раздевалками, душевыми и туалетами, поверхности для продажи рекламы, комментаторская, скамейки запасных и трибуны.