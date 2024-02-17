Появились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целям

При этом несколькими часами ранее власти Ростовской области опровергли работу ПВО, несмотря на многочисленные сообщения из Ростова и его окрестностей о мощном звуке взрыва. Василий Голубев заявил, что военные выполняли свои задачи в зоне СВО.