Появились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целям

Posted Вчера, 21:36
Published Вчера, 21:36
Modified Вчера, 21:38
Updated Вчера, 21:38
Губернатор Василий Голубев сообщил поздним вечером 16 февраля о работе системы ПВО. По его словам, военные отработали по воздушным целям за пределами Ростовской области. Глава региона поблагодарил военных за их работу.
В сети распространяется видео момента работы ПВО. Жители Новошахтинска сообщили, что залп произвели в городе. Из-за мощного хлопка многие люди очень испугались.
На видео попал момент работы ПВО с характерными световыми залпами и следами в небе.
При этом несколькими часами ранее власти Ростовской области опровергли работу ПВО, несмотря на многочисленные сообщения из Ростова и его окрестностей о мощном звуке взрыва. Василий Голубев заявил, что военные выполняли свои задачи в зоне СВО.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил накрыть Ростовскую область и другие регионы юга России «куполом безопасности».