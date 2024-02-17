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Posted Вчера, 21:36

Published Вчера, 21:36

Modified Вчера, 21:38

Updated Вчера, 21:38

Появились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целям

Появились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целям

16 февраля 2024, 21:36
Фото: Минобороны РФ
Появились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целям
В Ростовской области военные отработали системой ПВО по воздушным целям, сообщил губернатор региона в своем телеграмм-канале. В сети, между тем, завирусилось видео этого момента.

Губернатор Василий Голубев сообщил поздним вечером 16 февраля о работе системы ПВО. По его словам, военные отработали по воздушным целям за пределами Ростовской области. Глава региона поблагодарил военных за их работу.

Появились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целям
Видео: Минобороны РФ

В сети распространяется видео момента работы ПВО. Жители Новошахтинска сообщили, что залп произвели в городе. Из-за мощного хлопка многие люди очень испугались.

На видео попал момент работы ПВО с характерными световыми залпами и следами в небе.

Власти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в Ростовской области
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При этом несколькими часами ранее власти Ростовской области опровергли работу ПВО, несмотря на многочисленные сообщения из Ростова и его окрестностей о мощном звуке взрыва. Василий Голубев заявил, что военные выполняли свои задачи в зоне СВО.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил накрыть Ростовскую область и другие регионы юга России «куполом безопасности».

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