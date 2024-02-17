Президент Путин назначил двух судей в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В четверг, 15 февраля, на федеральном сайте правовой информации появился указ о назначении новых кадров в суды субъектов Российской Федерации. В документе содержатся данные о назначении более 80 судей, двое из них приступят к работе в органах государственной власти на территории Ростовской области.
Согласно тексту документа, судьей в Железнодорожном районном суде Ростова станет Владимир Страхов, его коллега Светлана Шорстова получила пост в Семикаракорском районном суде.
Ранее в Ростовской области объявили конкурс, чтобы найти нового руководителя донского облсуда. Бывшую главу областного суда Елену Золотареву сняли с должности весной 2023 года из-за начала уголовного расследования, с тех пор ВККС не могу найти ей преемника.