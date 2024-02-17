Президент Путин назначил двух судей в Ростовской области

В четверг, 15 февраля, на федеральном сайте правовой информации появился указ о назначении новых кадров в суды субъектов Российской Федерации. В документе содержатся данные о назначении более 80 судей, двое из них приступят к работе в органах государственной власти на территории Ростовской области.