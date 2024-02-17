Пьяный рецидивист из Ростовской области до смерти забил знакомого руками

По предварительной информации, подозреваемый выпивал со своим гостем в собственном доме в хуторе Юдин, в какой-то момент между ним и 39-летним знакомым вспыхнул конфликт, который закончился дракой. Хозяин дома напал на жертву, нанося ему многочисленные удары руками по голове и туловищу, эти травмы оказались фатальными — потерпевший скончался через несколько дней.