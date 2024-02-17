Пьяный рецидивист из Ростовской области до смерти забил знакомого руками

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Published Сегодня, 09:58
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В субботу, 17 февраля, стало известно, что Морозовский межрайонный следственный отдел завершил расследование дела против 44-летнего дончанина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло гибель человека.
По предварительной информации, подозреваемый выпивал со своим гостем в собственном доме в хуторе Юдин, в какой-то момент между ним и 39-летним знакомым вспыхнул конфликт, который закончился дракой. Хозяин дома напал на жертву, нанося ему многочисленные удары руками по голове и туловищу, эти травмы оказались фатальными — потерпевший скончался через несколько дней.
В ходе расследования подозреваемый сознался в содеянном, его поместили под стражу. Следователи сообщают, что ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить дончанина, который убил инспектора заказника и решил избавиться от его останков, спрятав их в багажнике машины на дне реки.