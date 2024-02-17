rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Пьяный рецидивист из Ростовской области до смерти забил знакомого руками

Пьяный рецидивист из Ростовской области до смерти забил знакомого руками

17 февраля 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Пьяный рецидивист из Ростовской области до смерти забил знакомого руками
В Ростовской области будут судить дончанина, который до смерти избил знакомого из-за пьяного конфликта, об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ региона.

В субботу, 17 февраля, стало известно, что Морозовский межрайонный следственный отдел завершил расследование дела против 44-летнего дончанина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло гибель человека.

Кражи, разбои, убийства: стал известен самый криминальный район Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

По предварительной информации, подозреваемый выпивал со своим гостем в собственном доме в хуторе Юдин, в какой-то момент между ним и 39-летним знакомым вспыхнул конфликт, который закончился дракой. Хозяин дома напал на жертву, нанося ему многочисленные удары руками по голове и туловищу, эти травмы оказались фатальными — потерпевший скончался через несколько дней.

В ходе расследования подозреваемый сознался в содеянном, его поместили под стражу. Следователи сообщают, что ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление.

Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить дончанина, который убил инспектора заказника и решил избавиться от его останков, спрятав их в багажнике машины на дне реки.

Читайте также:
«Сама виновата, могла уйти»: как устроено единственное в Ростове женское убежищеВ Ростовской области стали реже убивать людей в 2023 годуЖительница Ростовской области нашла своего мужа застреленным в гараже
#Общество#Ростовская область#Суд#Надежда Пустяк#Убийство#Драка#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Гибель человека#18+#Милютинский район#Заключение под стражу#Происшествия
Подпишитесь
Фермеры рассказали, почему не удается победить волков на севере Ростовской области
Сегодня, 06:18
Житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы
Сегодня, 05:25
В Ростовской области похолодает до -13 градусов на выходных
Сегодня, 05:50
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 февраля
Сегодня, 05:07
Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону после сильных морозов
Сегодня, 04:53
Глава Ростовской области Голубев рассказал, что сбила система ПВО 16 февраля
Вчера, 20:51