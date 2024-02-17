Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону после сильных морозов

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В субботу днем температура составит -1 градус и будет облачно. Ветер в этот день может усилиться до пяти метров в секунду.
В воскресенье ночью похолодает до -4 градусов, а днем потеплеет до +1 градуса. В остальном погодные условия не поменяются.
В понедельник, 19 февраля, температура составит +2 градуса, прогнозируют снег с дождем. Осадки прекратятся во вторник, но похолодает до 0 градусов.
В городе будут сохраняться ночные заморозки, которые прекратятся в пятницу, 23 февраля. Днем к этому времени потеплеет до 9 градусов.
Ранее в Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад.