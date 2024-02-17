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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону после сильных морозов

Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону после сильных морозов

17 февраля 2024, 04:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе начнется потепление и температура поднимется до +9 градусов, сообщили синоптики.

В субботу днем температура составит -1 градус и будет облачно. Ветер в этот день может усилиться до пяти метров в секунду.

В воскресенье ночью похолодает до -4 градусов, а днем потеплеет до +1 градуса. В остальном погодные условия не поменяются.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
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В понедельник, 19 февраля, температура составит +2 градуса, прогнозируют снег с дождем. Осадки прекратятся во вторник, но похолодает до 0 градусов.

В городе будут сохраняться ночные заморозки, которые прекратятся в пятницу, 23 февраля. Днем к этому времени потеплеет до 9 градусов.

Ранее в Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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