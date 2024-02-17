Ростовскую полицию возглавил Александр Козырев

Портал 161.ру со ссылкой на собственный источник в силовых структурах объявил, что во главе управления МВД по Ростову встал полковник Александр Козырев. На официальном портале донского ГУ МВД информацию о его назначении пока не размещали, а потому полицейский все еще указан как Врио начальника городского управления.