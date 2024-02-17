Ростовскую полицию возглавил Александр Козырев

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Портал 161.ру со ссылкой на собственный источник в силовых структурах объявил, что во главе управления МВД по Ростову встал полковник Александр Козырев. На официальном портале донского ГУ МВД информацию о его назначении пока не размещали, а потому полицейский все еще указан как Врио начальника городского управления.
Согласно данным издания, его заместителем станет Идрис Вагапов, который раньше руководил МО МВД «Азовский».
Обращаем внимание, информация до сих пор не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Напомним, изменения в кадровом составе управления МВД по Ростову-на-Дону произошли из-за повышения бывшего начальника Сергея Шпака, он перешел в донской главк, где будет отвечать за вопросы охраны общественного порядка.