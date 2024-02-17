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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Ростовскую полицию возглавил Александр Козырев

Ростовскую полицию возглавил Александр Козырев

17 февраля 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
Ростовскую полицию возглавил Александр Козырев
В Ростове назначили нового начальника городского управления МВД, им стал Александр Козырев, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 161.ру со ссылкой на собственный источник в силовых структурах объявил, что во главе управления МВД по Ростову встал полковник Александр Козырев. На официальном портале донского ГУ МВД информацию о его назначении пока не размещали, а потому полицейский все еще указан как Врио начальника городского управления.

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Согласно данным издания, его заместителем станет Идрис Вагапов, который раньше руководил МО МВД «Азовский».

Обращаем внимание, информация до сих пор не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Напомним, изменения в кадровом составе управления МВД по Ростову-на-Дону произошли из-за повышения бывшего начальника Сергея Шпака, он перешел в донской главк, где будет отвечать за вопросы охраны общественного порядка.

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