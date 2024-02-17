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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

США заявили, что готовы противостоять «российской ядерной угрозе в космосе»

США заявили, что готовы противостоять «российской ядерной угрозе в космосе»

17 февраля 2024, 15:05
Фото: pxhere.com
США заявили, что готовы противостоять «российской ядерной угрозе в космосе»

США отправили на орбиту систему слежения за российскими ракетами

Пентагон отправил на земную орбиту систему слежения за ракетами после заявления России о разработке нового ядерного оружия, об этом сообщил портал «Новые известия».

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что Пентагон отправил на земную орбиту систему слежения за ракета, это назвали одной из мер по поддержке военного присутствия в космосе. Это связывают с недавними сообщениями о том, что в России начали разработку ядерного оружия космического базирования.

Издание The New York Times сообщило, что Вашингтон беспокоят успехи России и Китая в космической сфере, а потому США приходится применять меры по защите систем связи и наблюдать за ситуацией в космосе.

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Согласно данным СМИ, система, которую вывели на орбиту, является прототипом. Прототип используют для тестирования нового плана «космической архитектуры боевых истребителей». Предполагается, что в рамках этого плана на околоземную орбиту выведут сотни небольших и дешевых спутников. Аналитики отмечают сходство этого плана с системой Starlink.

По предварительной информации, в течение следующих пяти лет Пентагон планирует выпустить на околоземную орбиту несколько сотен подобных спутников, на реализацию проекта потратят 14 миллиардов долларов.

Ранее дончан предупредили о возможных отключениях ТВ и радиосигнала из-за высокой солнечной активности.

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#Политика#Общество#Россия#Китай#Надежда Пустяк#США#Ракеты#Ядерное оружие#Космос#Проект#Starlink#Спутники
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