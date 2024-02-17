США заявили, что готовы противостоять «российской ядерной угрозе в космосе»

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В пятницу, 16 февраля, стало известно, что Пентагон отправил на земную орбиту систему слежения за ракета, это назвали одной из мер по поддержке военного присутствия в космосе. Это связывают с недавними сообщениями о том, что в России начали разработку ядерного оружия космического базирования.
Издание The New York Times сообщило, что Вашингтон беспокоят успехи России и Китая в космической сфере, а потому США приходится применять меры по защите систем связи и наблюдать за ситуацией в космосе.
Согласно данным СМИ, система, которую вывели на орбиту, является прототипом. Прототип используют для тестирования нового плана «космической архитектуры боевых истребителей». Предполагается, что в рамках этого плана на околоземную орбиту выведут сотни небольших и дешевых спутников. Аналитики отмечают сходство этого плана с системой Starlink.
По предварительной информации, в течение следующих пяти лет Пентагон планирует выпустить на околоземную орбиту несколько сотен подобных спутников, на реализацию проекта потратят 14 миллиардов долларов.
Ранее дончан предупредили о возможных отключениях ТВ и радиосигнала из-за высокой солнечной активности.