США заявили, что готовы противостоять «российской ядерной угрозе в космосе»

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что Пентагон отправил на земную орбиту систему слежения за ракета, это назвали одной из мер по поддержке военного присутствия в космосе. Это связывают с недавними сообщениями о том, что в России начали разработку ядерного оружия космического базирования.