В магазинах Ростова начали поштучно продавать куриные яйца

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Напомним, перед Новым годом в Ростовской области произошел взрывной рост цен на куриные яйца. В отдельных магазинах наценка достигала 80%, и в какой-то момент дешевые яйца стали исчезать с полок донских магазинов. Эту тенденцию связывали с сокращением производства куриного яйца.
После Нового года ситуация немного стабилизировалась, и цены начали снижаться. Кроме того, корреспондент RostovGazeta обнаружил интересную находку: в супермаркете сети «Пятёрочка» на проспекте Сельмаш яйца стали продавать поштучно. Стоимость одного яйца составила чуть меньше 12 рублей.
Покупателям предлагают выбрать необходимое им количество яиц, единственным минусом является то, что яйцо не фасованное — его придется сложить в пакеты. Ограничений по продаже куриных яиц в объявлении указано не было.
Таким образом, покупка десятка яиц будет стоить ростовчанам на 11 рублей дешевле среднего уровня цен, установленного Ростовстатом в феврале. В январе средняя цена десятка яиц в Ростовской области составила 130,92 рубля.