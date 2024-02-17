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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В супермаркетах Ростова поштучно стали продавать яйца по 12 рублей

В магазинах Ростова начали поштучно продавать куриные яйца

17 февраля 2024, 11:11
Фото: 1MI
В супермаркетах Ростова поштучно стали продавать яйца по 12 рублей

В супермаркетах Ростова поштучно стали продавать яйца по 12 рублей

В Ростове в супермаркете на Сельмаше стали продавать яйца поштучно, об этом сообщил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, перед Новым годом в Ростовской области произошел взрывной рост цен на куриные яйца. В отдельных магазинах наценка достигала 80%, и в какой-то момент дешевые яйца стали исчезать с полок донских магазинов. Эту тенденцию связывали с сокращением производства куриного яйца.

После Нового года ситуация немного стабилизировалась, и цены начали снижаться. Кроме того, корреспондент RostovGazeta обнаружил интересную находку: в супермаркете сети «Пятёрочка» на проспекте Сельмаш яйца стали продавать поштучно. Стоимость одного яйца составила чуть меньше 12 рублей.

Фото: rostovgazeta.ru

Покупателям предлагают выбрать необходимое им количество яиц, единственным минусом является то, что яйцо не фасованное — его придется сложить в пакеты. Ограничений по продаже куриных яиц в объявлении указано не было.

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Таким образом, покупка десятка яиц будет стоить ростовчанам на 11 рублей дешевле среднего уровня цен, установленного Ростовстатом в феврале. В январе средняя цена десятка яиц в Ростовской области составила 130,92 рубля.

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