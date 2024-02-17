В магазинах Ростова начали поштучно продавать куриные яйца

После Нового года ситуация немного стабилизировалась, и цены начали снижаться. Кроме того, корреспондент RostovGazeta обнаружил интересную находку: в супермаркете сети «Пятёрочка» на проспекте Сельмаш яйца стали продавать поштучно. Стоимость одного яйца составила чуть меньше 12 рублей.