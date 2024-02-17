В Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова

По словам властей, после завершения строительства Западная хорда позволит отвести с улиц Ростова транзитный транспорт, а также обеспечит дончанам удобный въезд и выезд с территории города в любом направлении. По планам чиновников, строительство хорды должно не только сократить число пробок, но также оказать благоприятное влияние на экологию и экономику города.