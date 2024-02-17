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В Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова

В Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова

17 февраля 2024, 07:47
Фото: donland.ru
В Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова
В Ростове рассказали, по каким дорогам можно будет объехать платную часть Западной хорды, об этом сообщили в донском Минтрансе.

Портал «Ведомости Юг» со ссылкой на представителей Минтранса Ростовской области объявили, что альтернативными объездами платного участка Западной хорды станут улицы Всесоюзная и Малиновского.

По словам властей, после завершения строительства Западная хорда позволит отвести с улиц Ростова транзитный транспорт, а также обеспечит дончанам удобный въезд и выезд с территории города в любом направлении. По планам чиновников, строительство хорды должно не только сократить число пробок, но также оказать благоприятное влияние на экологию и экономику города.

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Напомним, строительство Западной хорды разделили на два этапа, на первом этапе строительства дороги построят участок протяженностью 4,7 километра, на втором — участок протяженностью более семи километров. На реализацию проекта планируется потратить более 20 миллиардов рублей, полный объем работ обещали закончить до конца 2025 года.

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