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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

В Ростове-на-Дону оказались самые высокие цены на колбасу, масло и творог

В Ростове-на-Дону оказались самые высокие цены на колбасу, масло и творог

17 февраля 2024, 06:45
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону сложились самые высокие в области цены на ряд продовольственных товаров, сообщает Ростовстат.

В донской столице средняя стоимость килограмма колбасы составляет 616 рублей. Это самый большой показатель в регионе. Дешевле всего ее покупать в Таганроге, где она стоит 593 рубля.

В Ростове масло продается по цене 126 рублей, а в Сальске его можно приобрести за 118 рублей. Средняя стоимость творога в донской столице составляет 413 рублей, в то время как в Волгодонске он стоит 379 рублей.

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Отметим, что наиболее доступная говядина предлагается в Волгодонске по цене 491 рубль, свинина — в Ростове за 345 рублей, а баранина — в Миллерово за 538 рублей. Самые недорогие яйца продаются в Ростове по цене 128 рублей.

Ранее подержанные автомобили резко подорожали в Ростовской области.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Цены#Ростов#Яйца#Колбаса#Масло
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