В Ростове-на-Дону оказались самые высокие цены на колбасу, масло и творог

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В донской столице средняя стоимость килограмма колбасы составляет 616 рублей. Это самый большой показатель в регионе. Дешевле всего ее покупать в Таганроге, где она стоит 593 рубля.
В Ростове масло продается по цене 126 рублей, а в Сальске его можно приобрести за 118 рублей. Средняя стоимость творога в донской столице составляет 413 рублей, в то время как в Волгодонске он стоит 379 рублей.
Отметим, что наиболее доступная говядина предлагается в Волгодонске по цене 491 рубль, свинина — в Ростове за 345 рублей, а баранина — в Миллерово за 538 рублей. Самые недорогие яйца продаются в Ростове по цене 128 рублей.
Ранее подержанные автомобили резко подорожали в Ростовской области.