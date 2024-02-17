rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Ростове заложили первый камень для музея имени разведчика Геворка Вартаняна

В Ростове заложили первый камень для музея имени разведчика Геворка Вартаняна

17 февраля 2024, 10:36
Фото: donland.ru
В Ростове заложили первый камень для музея имени разведчика Геворка Вартаняна
В Ростове заложили первый камень под строительство музея разведчика Геворка Вартаняна, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В субботу, 17 февраля, в центре Ростова на Семашко, 30-32 прошла торжественная церемония по закладке камня на месте будущего музея Героя Советского Союза Геворка Вартаняна. На территории музея собираются разместить экспозиции, которые расскажут ростовчанам и гостям города историю жизни супругов Вартанян.

Спас Сталина: легендарный советский разведчик из Ростова Геворк Вартанян
Узнать подробнее

По словам губернатора Василия Голубева, Геворк Вартанян оставил след в истории, предотвратив попытку покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта в 1943 году.

Ранее стало известно, что строительством музея будет заниматься компания бывшего донского депутата Арутюна Сурмаляна. Компания получила участок под строительство в аренду на 10 лет без права передачи земли в субаренду. Сроки завершения строительства власти не уточняли.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону начали строительство музея имени Геворка Вартаняна на СерафимовичаГосэкспертиза одобрила проект музея ростовского разведчика Вартаняна на СемашкоНа месте старинного дома в Ростове откроют музей разведчика Геворка Вартаняна
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Строительство#История#Последние новости Ростова на сегодня#Депутат#Музей#Музей Вартаняна в Ростове#Ростов#18+#Василий Голубев#Аренда#Арутюн Сурмалян#Разведчик#Происшествия
Подпишитесь
Фермеры рассказали, почему не удается победить волков на севере Ростовской области
Сегодня, 06:18
Житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы
Сегодня, 05:25
В Ростовской области похолодает до -13 градусов на выходных
Сегодня, 05:50
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 февраля
Сегодня, 05:07
Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону после сильных морозов
Сегодня, 04:53
Глава Ростовской области Голубев рассказал, что сбила система ПВО 16 февраля
Вчера, 20:51