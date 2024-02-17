В Ростове заложили первый камень для музея имени разведчика Геворка Вартаняна

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В субботу, 17 февраля, в центре Ростова на Семашко, 30-32 прошла торжественная церемония по закладке камня на месте будущего музея Героя Советского Союза Геворка Вартаняна. На территории музея собираются разместить экспозиции, которые расскажут ростовчанам и гостям города историю жизни супругов Вартанян.
По словам губернатора Василия Голубева, Геворк Вартанян оставил след в истории, предотвратив попытку покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта в 1943 году.
Ранее стало известно, что строительством музея будет заниматься компания бывшего донского депутата Арутюна Сурмаляна. Компания получила участок под строительство в аренду на 10 лет без права передачи земли в субаренду. Сроки завершения строительства власти не уточняли.