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Published Сегодня, 08:55

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Updated Сегодня, 08:57

В Ростовской области до конца 2025 года откроется логистический центр Wildberries

В Ростовской области до конца 2025 года откроется логистический центр Wildberries

17 февраля 2024, 08:55
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области до конца 2025 года откроется логистический центр Wildberries

Логистический центр и склады Wildberries под Ростовом запустят в 2025 году

В Ростовской области до конца 2025 года приступит к работе логистический центр компании Wildberries, реализацию проекта оценили в 13,5 миллиарда рублей, об этом объявил гендиректор АО «Региональная корпорация развития» Михаил Тихонов во время заседания совета по инвестициям.

Портал ТАСС со ссылкой на гендиректора «Региональной корпорации развития» Михаила Тихонова объявил, что в Ростовской области началось строительство логистического центра со складами компании Wildberries. Реализация проекта обойдется инвестору в 13,5 миллиарда рублей, а сам центр по плану должен приступить к работе до конца 2025 года.

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По словам Михаила Тихонова, на привлечение инвестора пришлось потратить два года, теперь в Аксайском районе появятся склады общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Открытие центра логистики должно обеспечить работой около 7,5 тысячи дончан.

Ранее корреспондент RostovGazeta рассказал о подводных камнях работы на сортировочных центрах Wildberries.

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