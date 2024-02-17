В Ростовской области до конца 2025 года откроется логистический центр Wildberries

Портал ТАСС со ссылкой на гендиректора «Региональной корпорации развития» Михаила Тихонова объявил, что в Ростовской области началось строительство логистического центра со складами компании Wildberries. Реализация проекта обойдется инвестору в 13,5 миллиарда рублей, а сам центр по плану должен приступить к работе до конца 2025 года.