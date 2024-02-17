В Ростовской области до конца 2025 года откроется логистический центр Wildberries

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Портал ТАСС со ссылкой на гендиректора «Региональной корпорации развития» Михаила Тихонова объявил, что в Ростовской области началось строительство логистического центра со складами компании Wildberries. Реализация проекта обойдется инвестору в 13,5 миллиарда рублей, а сам центр по плану должен приступить к работе до конца 2025 года.
По словам Михаила Тихонова, на привлечение инвестора пришлось потратить два года, теперь в Аксайском районе появятся склады общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Открытие центра логистики должно обеспечить работой около 7,5 тысячи дончан.
Ранее корреспондент RostovGazeta рассказал о подводных камнях работы на сортировочных центрах Wildberries.