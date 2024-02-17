В Ростовской области похолодает до -13 градусов на выходных

В субботу, 17 февраля, выпадет снег в утренние часы, а ветер усилится до 8-13 метров в секунду, с порывами до 15-18 м/с. Днем температура составит от +1 до –6 °C, а ночью ожидается усиление мороза до –3…–13 °C.