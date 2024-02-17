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В Ростовской области похолодает до -13 градусов на выходных

В Ростовской области похолодает до -13 градусов на выходных

17 февраля 2024, 05:50
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных, 17 и 18 февраля, может сильно похолодать до -13 градусов, сообщили синоптики.

В субботу, 17 февраля, выпадет снег в утренние часы, а ветер усилится до 8-13 метров в секунду, с порывами до 15-18 м/с. Днем температура составит от +1 до –6 °C, а ночью ожидается усиление мороза до –3…–13 °C.

Днем в воскресенье, 18 февраля, погода изменится незначительно. В северных районах ожидается –3 °C, в то время как в Ростове и на юге региона температура поднимется до +1…+5 °C.

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Кроме того, в этот период сохранится сильный ветер.

На следующей неделе синоптики обещают потепление, к пятнице температура воздуха может подняться до +9 градусов. Осадков в эти периоды не ожидается.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снег#Мороз
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