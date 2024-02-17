В Ростовской области похолодает до -13 градусов на выходных

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В субботу, 17 февраля, выпадет снег в утренние часы, а ветер усилится до 8-13 метров в секунду, с порывами до 15-18 м/с. Днем температура составит от +1 до –6 °C, а ночью ожидается усиление мороза до –3…–13 °C.
Днем в воскресенье, 18 февраля, погода изменится незначительно. В северных районах ожидается –3 °C, в то время как в Ростове и на юге региона температура поднимется до +1…+5 °C.
Кроме того, в этот период сохранится сильный ветер.
На следующей неделе синоптики обещают потепление, к пятнице температура воздуха может подняться до +9 градусов. Осадков в эти периоды не ожидается.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга».