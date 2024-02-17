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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Ростовской области затопило автомобильный мост в Неклиновском районе

В Ростовской области затопило автомобильный мост в Неклиновском районе

17 февраля 2024, 12:08
Фото: 1MI
В Ростовской области затопило автомобильный мост в Неклиновском районе

В Ростовской области река Миус вышла из берегов и затопила автомобильный мост

В Ростовской области закрыли по мосту через реку Миус из-за опасного подъема уровня воды, об этом сообщили в местном автомобильном сообществе.

Накануне, 16 февраля, Telegram-канал «Водители Таганрога» опубликовал видео от очевидцев, которые стали свидетелями подтоплений в Неклиновском районе.

На кадрах видео запечатлен автомобильный мост «Троицкое — Федосеевка — Луначарский», на который нахлестывают волны прибывающей воды. Частично мост ушел под воду реки Миус.

Видео: Видео: t.me/Tag761 / 1MI

По словам автомобилистов, движение по мосту перекрыли на период неблагоприятных погодных условий, вероятно, до момента, когда закончится ветровой нагон воды в реку Миус и паводки. Водителям рекомендуют объезжать проблемный участок через село Покровское.

«У этой переправы вид, как будто со времен войны она осталась, так и стоит…», — прокомментировали увиденное дончане.

Ранее в Ростовской области из берегов вышла река Тузлов.

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