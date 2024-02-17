В Ростовской области затопило автомобильный мост в Неклиновском районе

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Накануне, 16 февраля, Telegram-канал «Водители Таганрога» опубликовал видео от очевидцев, которые стали свидетелями подтоплений в Неклиновском районе.
На кадрах видео запечатлен автомобильный мост «Троицкое — Федосеевка — Луначарский», на который нахлестывают волны прибывающей воды. Частично мост ушел под воду реки Миус.
По словам автомобилистов, движение по мосту перекрыли на период неблагоприятных погодных условий, вероятно, до момента, когда закончится ветровой нагон воды в реку Миус и паводки. Водителям рекомендуют объезжать проблемный участок через село Покровское.
«У этой переправы вид, как будто со времен войны она осталась, так и стоит…», — прокомментировали увиденное дончане.
Ранее в Ростовской области из берегов вышла река Тузлов.