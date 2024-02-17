В Ростовской области жители страдают от нашествия волков и поштучно покупают яйца

«В Миллеровском районе поработали активно. А во многих других северных районах очень слабо», — рассказал собеседник издания, объяснив это тем, что снегоходы передали южным районам Ростовской области. По словам источника, эти действия не имели смысла, поскольку на юге области не выпало достаточно снега или его не было вовсе.