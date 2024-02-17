В Ростовской области жители страдают от нашествия волков и поштучно покупают яйца

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
В субботу, 17 февраля, стало известно, что в супермаркетах Ростова стали поштучно продавать куриные яйца, при этом их средняя стоимость оказалась на 11 рублей меньше фасованных яиц.
Напомним, еще в декабре 2023 года в Ростовской области фиксировали резкий рост цен на куриные яйца, стремительный взлет стоимости социально значимого товара объясняли сокращением производства и дефицитом яиц, а также ростом расходов на корм и содержание домашней птицы.
На некоторое время с полок магазинов Ростова и вовсе исчезли дешевые куриные яйца, однако уже 17 февраля на Сельмаше в одном из сетевых магазинов появилось сообщение о продаже куриных яиц поштучно.
Ростовчане могут приобрести их всего за 11,99 рубля за штуку, необходимое количество предлагают набирать в пакеты, ограничения на продажу не установлены.
Средняя стоимость при этом составит 119,9 рубля, что на 11 рублей меньше средней стоимости десятка по региону. В январе этот показатель зафиксировался на отметке 130,92 рубля.
На днях в соцсетях появились сообщения о том, что в Каменске-Шахтинском канализационные стоки не только загрязнили почвы частного сектора, но и льются в реку Северский Донец.
Инспекторы Минприроды выехали на место происшествия и подтвердили факт загрязнения, объявив, что канализационные стоки сливало ОАО «Исток», отвечающее за водоснабжение и водоотведение Каменска-Шахтинского. Канализационные стоки затопили почву домовладений в районе улиц Мусина и Красной, а также попали в воду Северского Донца.
Сейчас инспекторы собрали достаточно доказательств, чтобы направить материалы проверки в донское управление Росприроднадзора и Административной инспекции. Материалы проверки позволят оценить размеры ущерба и принять меры в отношении нарушителя.
Согласно открытым данным, с компании уже взыскали более пяти миллионов рублей за аналогичные нарушения.
В редакцию RostovGazeta в феврале обратились донские фермеры, проживающие на севере Ростовской области. Дончане рассказали, что ситуация обострилась из-за того, что у охотоведов просто нет необходимых им снегоходов.
В начале 2024 года на севере Ростовской области охотники заметили нетипичный для региона рост числа хищников, а именно волков. Эксперты предполагали, что за то время, пока в регионе лежит снег, специалисты смогут исправить ситуацию и отрегулируют численность хищников.
«В Миллеровском районе поработали активно. А во многих других северных районах очень слабо», — рассказал собеседник издания, объяснив это тем, что снегоходы передали южным районам Ростовской области. По словам источника, эти действия не имели смысла, поскольку на юге области не выпало достаточно снега или его не было вовсе.
Собеседник издания утверждает, что в настоящий момент волки разоряют фермерские угодья на территории Боковского, Верхнедонского, Чертковского и Кашарского районов. Информатор рассказал корреспонденту, что он уже знает о случаях, когда волки вырезали домашний скот, кабанов и косуль.
«Никто не хочет обращать на это внимание. Никаких властных указаний сверху не поступает», — цитирует дончанина издание.
Особые опасения у жителей Ростовской области вызывает то, что сейчас косули и свиньи носят детенышей, а значит, могут стать легкой добычей для стаи волков.
Житель Боковского района рассказал корреспонденту, что волки — это те животные, которые могут преодолеть за ночь около 150 километров пути, а потому гнаться за ними на своих двоих просто не имеет смысла.
«Догонять его надо или вертолетом, что очень дорого, или на снегоходах. А снегоходов у наших охотоведов нет», — пожаловался дончанин, напомнив, что около 12 лет назад один из фермеров в Ростовской области лишился 23 овец из-за стаи волков.
Сейчас редакция RostovGazeta направила в Минприроды Ростовской области запрос, чтобы уточнить ситуацию на севере региона и выяснить, как власти планируют решить проблему. Данные уточняются.