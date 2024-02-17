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В восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 млн рублей

В восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 млн рублей

17 февраля 2024, 09:32
Фото: 1MI
В восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 млн рублей
В Ростовской области приведут в порядок девять региональных дорог, на работы потратят более 625,2 миллиона рублей, документы появились на портале закупок.

В четверг, 15 февраля, Минтранс Ростовской области опубликовал аукцион, чтобы найти подрядчика, готового выполнить масштабные работы по ремонту девяти дорог в восьми районах. Общая стоимость контракта составит более 625 миллиона рублей.

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Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать участки дорог «Обливская — Каргинская», «Волгодонск — Дубовское» к поселку Солнечному, «Углеродовский — Волченский», Кашары — Морозовск», «Кременской — Почтовый», «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск», «Милютинская — Орлов», «Покровское — Натальевка», «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» — Константиновск — Тацинский. Работы по замене асфальта, нанесению разметки и благоустройству необходимо выполнить до 30 сентября 2024 года, подрядчику придется предоставить гарантию на ремонт дорожного полотна сроком от четырех до шести лет в зависимости от участка проведения работ.

Победителя аукциона объявят 6 марта.

Ранее в Ростовской области выделили около 600 миллионов рублей на ремонт трасс в других муниципалитетах региона.

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