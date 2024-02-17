В восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 млн рублей

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать участки дорог «Обливская — Каргинская», «Волгодонск — Дубовское» к поселку Солнечному, «Углеродовский — Волченский», Кашары — Морозовск», «Кременской — Почтовый», «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск», «Милютинская — Орлов», «Покровское — Натальевка», «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» — Константиновск — Тацинский. Работы по замене асфальта, нанесению разметки и благоустройству необходимо выполнить до 30 сентября 2024 года, подрядчику придется предоставить гарантию на ремонт дорожного полотна сроком от четырех до шести лет в зависимости от участка проведения работ.