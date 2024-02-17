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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области растянулась на 26 километров

Водители часами стоят в 26-километровой пробке на М-4 «Дон» в Ростовской области

17 февраля 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области растянулась на 26 километров

Пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области растянулась на 26 километров

В Ростовской области даже в выходные сохраняется пробка на участке М-4 «Дон» рядом с Шахтами, затор растянулся до 26 километров, об этом сообщили автомобилисты.

В субботу, 17 февраля, участники чата «Трасса М4 Дон» сообщили, что на магистрали даже в выходные дни сохраняется плотный трафик и ведутся дорожные работы. С самого утра пробка разрослась до 26 километров, протянувшись от 991-го до 1017-го километров трассы М-4 «Дон». Самые большие заторы по направлению из Москвы в Ростов, движение в северном направлении свободнее с 1007-го километра.

Фото: Яндекс Карты

«На „Журавлях“ [прим. редакции — имеется ввиду мемориал в Красюковском сельском поселении] стали в пробку в 14.30 мск. Практически постоянно пробка в движении, медленно, но двигается! […] Проехали за 48 минут», — сообщил один из водителей.

Ситуация на трассе М-4 в районе Красюковского сельского поселенияСитуация на трассе М-4 в районе Красюковского сельского поселения
Ситуация на трассе М-4 в районе Красюковского сельского поселения
Фото: участники чата «Трасса М4 Дон»

Сейчас навигатор показывает, что на проезд участка затора в направлении Ростова придется потратить не меньше одного часа и 17 минут, если не объезжать затор, то в пробке придется простоять больше двух часов.

Ранее Минтранс Ростовской области начал искать подрядчика, который отремонтирует дороги в восьми районах за 625 миллионов рублей.

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