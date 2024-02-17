Водители часами стоят в 26-километровой пробке на М-4 «Дон» в Ростовской области

В субботу, 17 февраля, участники чата «Трасса М4 Дон» сообщили, что на магистрали даже в выходные дни сохраняется плотный трафик и ведутся дорожные работы. С самого утра пробка разрослась до 26 километров, протянувшись от 991-го до 1017-го километров трассы М-4 «Дон». Самые большие заторы по направлению из Москвы в Ростов, движение в северном направлении свободнее с 1007-го километра.