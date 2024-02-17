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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы

Житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы

17 февраля 2024, 05:25
Фото: 1MI
Житель Ростовской области сходил на рыбалку и поймал большое количество рыбы, сообщается в соцсетях в одной из тематических групп.

Рыбак в свободное время отправился на реку Маныч и удача повернулась к нему лицом. Ему удалось вернуться домой с хорошим уловом.

Всего житель региона наловил десятки рыб и показал результаты в соцсетях.

«Ловили на открытой воде, с лодки на мотыля», — написал рыбак. Многие начали интересоваться, где именно находится это место.

Фото: Роман Родионов — вк

«На засолку нормально», — написали пользователи в комментариях.

«Отличная тарань», — сообщили ростовчане. В целом они поздравили рыбака с хорошим уловом.

Ранее два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого искусственный интеллект начал показывать лучшие места лова рыбы на юге РФ.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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