Житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Рыбак в свободное время отправился на реку Маныч и удача повернулась к нему лицом. Ему удалось вернуться домой с хорошим уловом.
Всего житель региона наловил десятки рыб и показал результаты в соцсетях.
«Ловили на открытой воде, с лодки на мотыля», — написал рыбак. Многие начали интересоваться, где именно находится это место.
«На засолку нормально», — написали пользователи в комментариях.
«Отличная тарань», — сообщили ростовчане. В целом они поздравили рыбака с хорошим уловом.
Ранее два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого искусственный интеллект начал показывать лучшие места лова рыбы на юге РФ.