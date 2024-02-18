Аренда квартир подорожала в Ростове на 78%

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Так, цена на аренду такой квартиры в Ростове выросла на 78%. Средняя стоимость аренды «однушки» в донской столице на сегодняшний день составляет 27,2 тысячи рублей.
Аналитики взяли для сравнения несколько зимних сезонов — 2018–2019 и 2023–2024 годов. При этом анализировались цены на недвижимость в более 100 крупных городах России.
Первые места в рейтинге заняли Нижний Новгород и Челябинск. Там ставка на аренду однокомнатной квартиры выросла на 94 и 93% соответственно.
Краснодар же оказался на восьмой строчке. Стоимость аренды там поднялась на 61%.
Ранее специалист по недвижимости рассказал, что лучше приобретать — студию или однокомнатную квартиру. Так, студия больше подходит для проживания одному человеку или паре.