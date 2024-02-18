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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Ростов обогнал Краснодар по росту цен на аренду «однушки»

Аренда квартир подорожала в Ростове на 78%

18 февраля 2024, 07:24
Фото: 1MI
Ростов обогнал Краснодар по росту цен на аренду «однушки»
Ростов-на-Дону вошел в тройку лидер по росту цен на аренду однокомнатной квартиры, об этом пишет РБК со ссылкой на обзор «ЦИАН.Аналитики».

Так, цена на аренду такой квартиры в Ростове выросла на 78%. Средняя стоимость аренды «однушки» в донской столице на сегодняшний день составляет 27,2 тысячи рублей.

Аналитики взяли для сравнения несколько зимних сезонов — 2018–2019 и 2023–2024 годов. При этом анализировались цены на недвижимость в более 100 крупных городах России.

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Первые места в рейтинге заняли Нижний Новгород и Челябинск. Там ставка на аренду однокомнатной квартиры выросла на 94 и 93% соответственно.

Краснодар же оказался на восьмой строчке. Стоимость аренды там поднялась на 61%.

Ранее специалист по недвижимости рассказал, что лучше приобретать — студию или однокомнатную квартиру. Так, студия больше подходит для проживания одному человеку или паре.

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