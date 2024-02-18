rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Магнитные бури будут накрывать Ростовскую область в феврале

Астрономы дали точный прогноз магнитных бурь в Ростовской области. Показываем график

18 февраля 2024, 11:08
Фото: freepik
Магнитные бури будут накрывать Ростовскую область в феврале

В Лаборатории солнечной активности спрогнозировали магнитные бури в Ростове

В Ростовской области в феврале были сильные магнитные бури, которые вернутся в конце месяца, следует из опубликованных прогнозов.

Магнитные бури в феврале

Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, с 18 по 20 февраля прогнозируют небольшие возмущения на уровне трех баллов из девяти возможных, затем возмущения стихнут до двух баллов. Новый подъем магнитной активности ожидается до трех баллов 26 и 27 числа, а далее обстановка снова нормализуется.

Добавим, что в феврале мощных вспышек магнитных бурь ждать не стоит. Неблагоприятных прогнозов пока нет.

Магнитные бури в Ростовской области до 16 мартаМагнитные бури в Ростовской области до 16 марта
Магнитные бури в Ростовской области до 16 марта
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури в марте

Март ожидается довольно спокойным в плане солнечной активности. С 1 до 10 марта в регионе не ожидается никаких магнитных возмущений, магнитосфера будет спокойной, обстановка оценивается на два балла.

Изменения прогнозируются лишь с наступлением второй декады месяца. 10 марта Ростовскую область накроет магнитная буря G1. Ее сила оценивается в пять баллов, и продлится она три дня — до 12 числа. Далее по прогнозу — геомагнитный штиль до 16 марта.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Солнце является источником сильного электромагнитного излучения. Временами на его поверхности происходят вспышки — выбросы световой, тепловой и кинетической энергии. Эта энергия достигает магнитного поля Земли, что затрудняет ее распространение. В результате магнитное поле Земли начинает колебаться, что приводит к магнитным бурям. Спутниковая связь и системы навигации чувствительны к этому воздействию в наибольшей степени.

Некоторые ученые предполагают, что магнитные бури могут влиять на состояние человека. Речь идет о таких реакциях, как головные боли, усталость, бессонница, а также ухудшение общего самочувствия и настроения.

Речь идет о таких реакциях, как головные боли, усталость, бессонница, а также ухудшение общего самочувствия и настроения.Речь идет о таких реакциях, как головные боли, усталость, бессонница, а также ухудшение общего самочувствия и настроения.
Речь идет о таких реакциях, как головные боли, усталость, бессонница, а также ухудшение общего самочувствия и настроения.
Фото: freepik/vecstock

Существуют предположения о том, что в период магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания, но данная тема до сих пор недостаточно исследована, и нет авторитетных медицинских исследований, подтверждающих это.

Научные исследования в этой области пока не дают однозначных результатов. Ряд исследований указывает на то, что влияние магнитных бурь на человека может быть незначительным или отсутствовать вовсе.

Как подготовиться к магнитным бурям

Подготовка к магнитным бурям может помочь уменьшить возможные негативные последствия для здоровья. Есть несколько шагов, которые можно предпринять.

  1. Существуют различные ресурсы и приложения, которые предоставляют информацию о прогнозах магнитных бурь. Подписка на уведомления или регулярное отслеживание ситуации поможет вам быть готовым к возможным последствиям;

  2. В случае сильной магнитной бури могут возникнуть проблемы с электроснабжением. Убедитесь, что у вас есть достаточное количество запасов воды, свечей, батареек;

  3. Выключите и защитите от скачков напряжения компьютеры, телевизоры и другие электронные устройства;

  4. Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу. Держите под рукой необходимые медикаменты и следите за своим физическим и эмоциональным состоянием;

  5. Избегайте лишнего стресса во время магнитных бурь. Это может включать в себя практику релаксации, медитации или занятия другими успокаивающими упражнениями;

  6. Обеспечьте связь с семьей и друзьями в случае возникновения проблем. Убедитесь, что у вас есть спланированный план действий на случай чрезвычайных ситуаций;

  7. В случае возникновения экстремальной ситуации обратитесь в экстренные службы для получения помощи и инструкций.

Избегайте лишнего стресса во время магнитных бурь. Это может включать в себя практику релаксации, медитации или занятия другими успокаивающими упражнениямиИзбегайте лишнего стресса во время магнитных бурь. Это может включать в себя практику релаксации, медитации или занятия другими успокаивающими упражнениями
Избегайте лишнего стресса во время магнитных бурь. Это может включать в себя практику релаксации, медитации или занятия другими успокаивающими упражнениями
Фото: 1MI

Как защититься от негативного влияния бури

Чтобы защититься от негативного влияния магнитных бурь, старайтесь оставаться в помещении как можно больше, поддерживайте здоровый образ жизни, практикуйте релаксацию и медитацию, а также избегайте излишнего напряжения, сокращая время работы за компьютером и просмотра телевизора.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

В период магнитных бур, избегайте употребления алкоголя, курения и кофе. Откажитесь от жестких диет и исключите из рациона жирную, соленую, острую и копченую пищу. Избегайте интенсивных физических нагрузок.

Хорошо проветрите помещение, чтобы избежать дефицита кислорода. Больше пейте воды и откажитесь от сладких, газированных и тонизирующих напитков. Вместо чая предпочтительнее пить травяные сборы на основе мяты и ромашки.

Вместо чая предпочтительнее пить травяные сборы на основе мяты и ромашки.Вместо чая предпочтительнее пить травяные сборы на основе мяты и ромашки.
Вместо чая предпочтительнее пить травяные сборы на основе мяты и ромашки.
Фото: Изображение Midjourney

В период магнитной бури постарайтесь увеличить время отдыха и снизить активность, чтобы дать вашему организму возможность восстановиться. Обеспечьте себе не менее 7–8 часов сна каждую ночь.

Ранее в Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз#Магнитные бури#Геомагнитная активность
Подпишитесь
Стало известно, где дешевле купить свинину в Ростовской области
Сегодня, 09:36
Музей в честь разведчика Вартаняна заложили в Ростове на скандальном участке
Сегодня, 10:36
Снегопады и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области с 19 февраля
Сегодня, 10:06
Реставрацию здания цирка в Ростове оценили в 2 миллиарда рублей
Сегодня, 08:46
Десятиградусные морозы ударят в Ростовской области с 17 февраля
Вчера, 18:05