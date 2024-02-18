Астрономы дали точный прогноз магнитных бурь в Ростовской области. Показываем график

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, с 18 по 20 февраля прогнозируют небольшие возмущения на уровне трех баллов из девяти возможных, затем возмущения стихнут до двух баллов. Новый подъем магнитной активности ожидается до трех баллов 26 и 27 числа, а далее обстановка снова нормализуется.
Добавим, что в феврале мощных вспышек магнитных бурь ждать не стоит. Неблагоприятных прогнозов пока нет.
Март ожидается довольно спокойным в плане солнечной активности. С 1 до 10 марта в регионе не ожидается никаких магнитных возмущений, магнитосфера будет спокойной, обстановка оценивается на два балла.
Изменения прогнозируются лишь с наступлением второй декады месяца. 10 марта Ростовскую область накроет магнитная буря G1. Ее сила оценивается в пять баллов, и продлится она три дня — до 12 числа. Далее по прогнозу — геомагнитный штиль до 16 марта.
Солнце является источником сильного электромагнитного излучения. Временами на его поверхности происходят вспышки — выбросы световой, тепловой и кинетической энергии. Эта энергия достигает магнитного поля Земли, что затрудняет ее распространение. В результате магнитное поле Земли начинает колебаться, что приводит к магнитным бурям. Спутниковая связь и системы навигации чувствительны к этому воздействию в наибольшей степени.
Некоторые ученые предполагают, что магнитные бури могут влиять на состояние человека. Речь идет о таких реакциях, как головные боли, усталость, бессонница, а также ухудшение общего самочувствия и настроения.
Существуют предположения о том, что в период магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания, но данная тема до сих пор недостаточно исследована, и нет авторитетных медицинских исследований, подтверждающих это.
Научные исследования в этой области пока не дают однозначных результатов. Ряд исследований указывает на то, что влияние магнитных бурь на человека может быть незначительным или отсутствовать вовсе.
Подготовка к магнитным бурям может помочь уменьшить возможные негативные последствия для здоровья. Есть несколько шагов, которые можно предпринять.
Существуют различные ресурсы и приложения, которые предоставляют информацию о прогнозах магнитных бурь. Подписка на уведомления или регулярное отслеживание ситуации поможет вам быть готовым к возможным последствиям;
В случае сильной магнитной бури могут возникнуть проблемы с электроснабжением. Убедитесь, что у вас есть достаточное количество запасов воды, свечей, батареек;
Выключите и защитите от скачков напряжения компьютеры, телевизоры и другие электронные устройства;
Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу. Держите под рукой необходимые медикаменты и следите за своим физическим и эмоциональным состоянием;
Избегайте лишнего стресса во время магнитных бурь. Это может включать в себя практику релаксации, медитации или занятия другими успокаивающими упражнениями;
Обеспечьте связь с семьей и друзьями в случае возникновения проблем. Убедитесь, что у вас есть спланированный план действий на случай чрезвычайных ситуаций;
В случае возникновения экстремальной ситуации обратитесь в экстренные службы для получения помощи и инструкций.
Чтобы защититься от негативного влияния магнитных бурь, старайтесь оставаться в помещении как можно больше, поддерживайте здоровый образ жизни, практикуйте релаксацию и медитацию, а также избегайте излишнего напряжения, сокращая время работы за компьютером и просмотра телевизора.
В период магнитных бур, избегайте употребления алкоголя, курения и кофе. Откажитесь от жестких диет и исключите из рациона жирную, соленую, острую и копченую пищу. Избегайте интенсивных физических нагрузок.
Хорошо проветрите помещение, чтобы избежать дефицита кислорода. Больше пейте воды и откажитесь от сладких, газированных и тонизирующих напитков. Вместо чая предпочтительнее пить травяные сборы на основе мяты и ромашки.
В период магнитной бури постарайтесь увеличить время отдыха и снизить активность, чтобы дать вашему организму возможность восстановиться. Обеспечьте себе не менее 7–8 часов сна каждую ночь.
Ранее в Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад.