Астрономы дали точный прогноз магнитных бурь в Ростовской области. Показываем график

Существуют различные ресурсы и приложения, которые предоставляют информацию о прогнозах магнитных бурь. Подписка на уведомления или регулярное отслеживание ситуации поможет вам быть готовым к возможным последствиям;

В случае сильной магнитной бури могут возникнуть проблемы с электроснабжением. Убедитесь, что у вас есть достаточное количество запасов воды, свечей, батареек;

Выключите и защитите от скачков напряжения компьютеры, телевизоры и другие электронные устройства;

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу. Держите под рукой необходимые медикаменты и следите за своим физическим и эмоциональным состоянием;

Избегайте лишнего стресса во время магнитных бурь. Это может включать в себя практику релаксации, медитации или занятия другими успокаивающими упражнениями;

Обеспечьте связь с семьей и друзьями в случае возникновения проблем. Убедитесь, что у вас есть спланированный план действий на случай чрезвычайных ситуаций;