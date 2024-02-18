Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в феврале

Следующая короткая неделя ожидается в марте. Международный женский день 8 марта в этом году также выпадает на пятницу. Так что на неделе с 4 по 10 марта ростовчанам предстоит работать только четыре дня. В четверг, 7 марта, будет короткий рабочий день.