rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Календарь

Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в феврале

18 февраля 2024, 06:31
Фото: rostovgazeta.ru
Календарь
Жителей Ростова с 19 по 25 февраля ожидает сокращенная рабочая неделя, информация об этом появилась на портале Минтруда РФ.

В четверг ростовчан ожидает сокращенный рабочий день. А вот в пятницу в честь Дня защитника Отечества начнутся небольшие каникулы.

Так, жителям Ростовской области и Ростова в том числе предстоит отдохнуть с 23 по 25 февраля.

Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок
Узнать подробнее

Следующая короткая неделя ожидается в марте. Международный женский день 8 марта в этом году также выпадает на пятницу. Так что на неделе с 4 по 10 марта ростовчанам предстоит работать только четыре дня. В четверг, 7 марта, будет короткий рабочий день.

Ранее синоптики пообещали, что на смену похолодания в Ростов вернется теплая погода. Уже к следующим выходным воздух в донской столице прогреется до +9 градусов.

Читайте также:
Праздник дружбы предложили провести в Ростовской области вместо Дня влюбленныхКлиматолог Иошпа предупредил о февральских морозах и снегопаде в РостовеСиноптик Назарова заявила, что погода удивит ростовчан в феврале
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Праздник#День защитника Отечества#Выходные в Ростове#Выходные#Празднование#Февраль
Подпишитесь
Реставрацию здания цирка в Ростове оценили в 2 миллиарда рублей
Сегодня, 08:46
Ростовчане массово побежали к психологам в 2023 году
Сегодня, 08:28
Трансляции телевидения и радио будут прерываться по сей Ростовской области
Сегодня, 07:41
Аренда квартир подорожала в Ростове на 78%
Сегодня, 07:24
«Рваные остатки»: жители просят заменить потрепанные флаги на въезде в Ростов
Сегодня, 08:30