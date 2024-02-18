Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в феврале

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В четверг ростовчан ожидает сокращенный рабочий день. А вот в пятницу в честь Дня защитника Отечества начнутся небольшие каникулы.
Так, жителям Ростовской области и Ростова в том числе предстоит отдохнуть с 23 по 25 февраля.
Следующая короткая неделя ожидается в марте. Международный женский день 8 марта в этом году также выпадает на пятницу. Так что на неделе с 4 по 10 марта ростовчанам предстоит работать только четыре дня. В четверг, 7 марта, будет короткий рабочий день.
Ранее синоптики пообещали, что на смену похолодания в Ростов вернется теплая погода. Уже к следующим выходным воздух в донской столице прогреется до +9 градусов.