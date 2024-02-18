Два человека чуть не погибли в лобовом столкновении в центре Ростова

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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В воскресенье, 18 февраля, авария произошла на Буденновском. Водитель Kaiyi E5 на перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и влетел в Nissan Qashqai. Последний пересекал дорогу на «зеленый сигнал».
Удар машин оказался значительным, от их капотов осталась лишь груда металла. Водители в ДТП не пострадали. Однако госпитализация потребовалась 35-летнему пассажиру Kaiyi и 7-летнему пассажиру Nissan.
К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы.
Ранее в Ростовской области водитель фуры сбил на трассе двух пешеходов.