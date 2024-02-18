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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Водитель иномарки выехал на «красный» свет светофора и спровоцировал серьезное ДТП в Ростове

Два человека чуть не погибли в лобовом столкновении в центре Ростова

18 февраля 2024, 14:45
Фото: ГИБДД Ростовской области
Водитель иномарки выехал на «красный» свет светофора и спровоцировал серьезное ДТП в Ростове
Водитель иномарки выехал на «красный» свет светофора и спровоцировал серьезное ДТП в Ростове, рассказали в региональном управлении ГИБДД.

В воскресенье, 18 февраля, авария произошла на Буденновском. Водитель Kaiyi E5 на перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и влетел в Nissan Qashqai. Последний пересекал дорогу на «зеленый сигнал».

Удар машин оказался значительным, от их капотов осталась лишь груда металла. Водители в ДТП не пострадали. Однако госпитализация потребовалась 35-летнему пассажиру Kaiyi и 7-летнему пассажиру Nissan.

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К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области водитель фуры сбил на трассе двух пешеходов.

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