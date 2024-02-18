ФОМ и ВЦИОМ: За Путина на выборах готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По результатам опроса, показатель информированности граждан России о выборах президента РФ — 86%. Из них 82% правильно указали месяц и год / время года и год их проведения (+1 п. п. за неделю). 4% смогли назвать только год проведения выборов, сообщает ТАСС.
Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах, согласно данным ВЦИОМ на середину февраля 2024 года, составляет 77%. О намерении точно принять участие в выборах заявили 63% граждан России (+1 п. п. за неделю), а 14% опрошенных ответили, что, скорее всего, будут участвовать.
79% опрошенных заявили, что готовы проголосовать за Владимира Путина, если выборы президента пройдут в ближайшие дни (+4 п. п. за неделю). В электоральном рейтинге кандидатов — кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков (4%), кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4%) и кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий (4%).
Согласно результатам опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), большая часть граждан России знает, когда пройдут выборы президента — на этот вопрос правильно ответили 79% респондентов, неправильно ответили 4%, а 17% затруднились с ответом. 83% граждан РФ, согласно результатам опроса, будут участвовать в выборах, 57% — точно будут участвовать, а о намерении не участвовать заявили 13% опрошенных.