Гололед и заморозки до -11 прогнозируют в Ростове с 19 февраля

Новая неделя начнется в Ростове со снегопада. Вкупе с заморозками он станет причиной гололеда на дорогах. Также возможны налипания снега на провода и деревья. Скорость ветра составит до девяти метров в секунду. Днем в городе потеплеет до +1 градуса. Однако ночью снова похолодает до -3.