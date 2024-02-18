Гололед и заморозки до -11 прогнозируют в Ростове с 19 февраля

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Новая неделя начнется в Ростове со снегопада. Вкупе с заморозками он станет причиной гололеда на дорогах. Также возможны налипания снега на провода и деревья. Скорость ветра составит до девяти метров в секунду. Днем в городе потеплеет до +1 градуса. Однако ночью снова похолодает до -3.
Со вторника, 20 февраля, осадки на время прекратятся. Однако небо останется облачным. Также вероятен гололед. Скорость ветра стихнет до пяти метров в секунду. Днем будет холодать до -1 градуса, а вечером — до -6 градусов.
Тем временем в целом по области также прогнозируются снегопады и дожди.