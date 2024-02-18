Громкий процесс о мошенничестве в автосалонах начали рассматривать в Ростове

По версии следствия, они размещали на специализированных сайтах рекламу о продаже авто, причем по значительно заниженным ценам и с низкой ставкой по кредитам. Когда потенциальный покупатель приходил в салон, его заставляли подписать договор, где были прописаны иные условия. Например, процентная ставка становилась в три раза больше обещанной. Когда покупатель высказывал возмущение и желание разорвать договор, ему грозили неустойкой в 20% от стоимости авто.