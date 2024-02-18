Громкий процесс о мошенничестве в автосалонах начали рассматривать в Ростове

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
На скамье подсудимых окажутся 14 человек. Все они в 2019–2020 годах работали в ростовских автосалонах кредитными специалистами, менеджерами и рекламщиками. Их обвиняют в обмане сотен своих покупателей.
По версии следствия, они размещали на специализированных сайтах рекламу о продаже авто, причем по значительно заниженным ценам и с низкой ставкой по кредитам. Когда потенциальный покупатель приходил в салон, его заставляли подписать договор, где были прописаны иные условия. Например, процентная ставка становилась в три раза больше обещанной. Когда покупатель высказывал возмущение и желание разорвать договор, ему грозили неустойкой в 20% от стоимости авто.
Также некоторые покупатели получали машины не в той комплектации, о которой изначально шла речь.
Жертвами аферистов стали 233 клиента.
Установочное заседание по делу назначено на 27 февраля.
Напомним, ущерб от действий мошенников оценивается в 57 миллионов рублей.