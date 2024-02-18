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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Уголовное дело об обману более двухсот покупателей автосалонов рассмотрят в Ростове

Громкий процесс о мошенничестве в автосалонах начали рассматривать в Ростове

18 февраля 2024, 18:11
Фото: 1MI
Уголовное дело об обману более двухсот покупателей автосалонов рассмотрят в Ростове
Уголовное дело об обману более двухсот покупателей автосалонов рассмотрят в Ростове, сообщается на сайте Первомайского районного суда.

На скамье подсудимых окажутся 14 человек. Все они в 2019–2020 годах работали в ростовских автосалонах кредитными специалистами, менеджерами и рекламщиками. Их обвиняют в обмане сотен своих покупателей.

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По версии следствия, они размещали на специализированных сайтах рекламу о продаже авто, причем по значительно заниженным ценам и с низкой ставкой по кредитам. Когда потенциальный покупатель приходил в салон, его заставляли подписать договор, где были прописаны иные условия. Например, процентная ставка становилась в три раза больше обещанной. Когда покупатель высказывал возмущение и желание разорвать договор, ему грозили неустойкой в 20% от стоимости авто.

Также некоторые покупатели получали машины не в той комплектации, о которой изначально шла речь.

Жертвами аферистов стали 233 клиента.

Установочное заседание по делу назначено на 27 февраля.

Напомним, ущерб от действий мошенников оценивается в 57 миллионов рублей.

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