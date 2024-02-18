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Published Сегодня, 15:54

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Updated Сегодня, 15:56

Памятник Михаилу Жванецкому в Ростове

Итоги недели в Ростовской области: споры из-за Жванецкого и «купол безопасности»

18 февраля 2024, 15:54
Фото: rostovgazeta.ru
Памятник Михаилу Жванецкому в Ростове
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности», тем временем в Ростове идут ожесточенные споры из-за памятника Жванецкому, пока магазины города стали продавать куриные яйца поштучно.

«Купол безопасности»

В Госдуме депутат Дмитрий Гусев выступил с инициативой накрыть Ростовскую область и другие приграничные к фронту территории «куполом безопасности». Такое решение стало ответом на недавние обстрелы Белгорода, в результате которых погибли несколько человек, включая младенца. Гусев заявил, что приграничные регионы нуждаются в дополнительных мерах защиты.

Под «куполом» он имеет ввиду систему радиолокационной безопасности. Она должна защищать от атак стратегические объекты в регионах, а также значимую социальную инфраструктуру, например, школы, больницы, вокзалы, аэропорты и нефтезаводы.

Гусев заявил, что приграничные регионы нуждаются в дополнительных мерах защитыГусев заявил, что приграничные регионы нуждаются в дополнительных мерах защиты
Гусев заявил, что приграничные регионы нуждаются в дополнительных мерах защиты
Фото: 1MI
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»
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Современные проблемы и современные способы их решения

Корреспондент RostovGazeta увидел в одном из супермаркетов на проспекте Сельмаш предложение купить куриные яйца поштучно. Вероятно, нововведение связано с высокими ценами на продукт. Чтобы хоть немного сэкономить, жителям дали возможность купить яйца поштучно.

Уточняется, что стоимость одного яйца в таком случае выходит в сумму около 12 рублей. Десяток же таким образом обойдется в 120 рублей — сумма меньше, чем если покупать яйца сразу в упаковке.

Правда, перед такой покупкой лучше заранее обзавестись собственным контейнером, иначе есть риск разбить яйца.

Предложение купить яйца поштучно в супермаркете в РостовеПредложение купить яйца поштучно в супермаркете в Ростове
Предложение купить яйца поштучно в супермаркете в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Много шума из «ничего»?

Во вторник, 13 февраля, в Ростове на Пушкинской торжественно открыли памятник сатирику Михаилу Жванецкому. На мероприятии присутствовал губернатор Василий Голубев, а также супруга и сын сатирика.

Мероприятие не обошлось безпровокации. На торжественное открытие пришла ростовчанка, выразившая протест установке памятника. Она стала кричать, что Жванецкий якобы был русофобом, а потому открывать монументы в его честь неправильно. Женщину задержали, позже ей выписали штраф в размере двух тысяч рублей.

После этого представители общественности и обычные ростовчане начали ожесточенные споры в СМИ и соцсетях о правомерности установки памятника и личности самого Жванецкого. Одни упирали на то, что, дескать, сатирик действительно не был патриотом, другие приводили в противовес цитаты писателя о любви к России.

Власти в распри на этот счет не вмешивались и свое мнение не высказывали. Сейчас скандал вокруг памятника утих. Несмотря на слухи, о его сносе пока речи не идет.

Активистка, выступившая против установки памятника Жванецкому в РостовеАктивистка, выступившая против установки памятника Жванецкому в Ростове
Памятник Жванецкому в РостовеПамятник Жванецкому в Ростове
Активистка, выступившая против установки памятника Жванецкому в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru
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