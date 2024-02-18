Итоги недели в Ростовской области: споры из-за Жванецкого и «купол безопасности»

После этого представители общественности и обычные ростовчане начали ожесточенные споры в СМИ и соцсетях о правомерности установки памятника и личности самого Жванецкого. Одни упирали на то, что, дескать, сатирик действительно не был патриотом, другие приводили в противовес цитаты писателя о любви к России.