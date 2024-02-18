Итоги недели в Ростовской области: споры из-за Жванецкого и «купол безопасности»

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Госдуме депутат Дмитрий Гусев выступил с инициативой накрыть Ростовскую область и другие приграничные к фронту территории «куполом безопасности». Такое решение стало ответом на недавние обстрелы Белгорода, в результате которых погибли несколько человек, включая младенца. Гусев заявил, что приграничные регионы нуждаются в дополнительных мерах защиты.
Под «куполом» он имеет ввиду систему радиолокационной безопасности. Она должна защищать от атак стратегические объекты в регионах, а также значимую социальную инфраструктуру, например, школы, больницы, вокзалы, аэропорты и нефтезаводы.
Корреспондент RostovGazeta увидел в одном из супермаркетов на проспекте Сельмаш предложение купить куриные яйца поштучно. Вероятно, нововведение связано с высокими ценами на продукт. Чтобы хоть немного сэкономить, жителям дали возможность купить яйца поштучно.
Уточняется, что стоимость одного яйца в таком случае выходит в сумму около 12 рублей. Десяток же таким образом обойдется в 120 рублей — сумма меньше, чем если покупать яйца сразу в упаковке.
Правда, перед такой покупкой лучше заранее обзавестись собственным контейнером, иначе есть риск разбить яйца.
Во вторник, 13 февраля, в Ростове на Пушкинской торжественно открыли памятник сатирику Михаилу Жванецкому. На мероприятии присутствовал губернатор Василий Голубев, а также супруга и сын сатирика.
Мероприятие не обошлось безпровокации. На торжественное открытие пришла ростовчанка, выразившая протест установке памятника. Она стала кричать, что Жванецкий якобы был русофобом, а потому открывать монументы в его честь неправильно. Женщину задержали, позже ей выписали штраф в размере двух тысяч рублей.
После этого представители общественности и обычные ростовчане начали ожесточенные споры в СМИ и соцсетях о правомерности установки памятника и личности самого Жванецкого. Одни упирали на то, что, дескать, сатирик действительно не был патриотом, другие приводили в противовес цитаты писателя о любви к России.
Власти в распри на этот счет не вмешивались и свое мнение не высказывали. Сейчас скандал вокруг памятника утих. Несмотря на слухи, о его сносе пока речи не идет.