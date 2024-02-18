Массовое ДТП с участием иномарок произошло на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Водитель Suzuki Vitara на улице Еременко во время движения от Малиновского в сторону Зорге влетел в стоявший на повороте Hyundai Solaris. Удар машин был настолько сильным, что Hyundai отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с Toyota Camry.
Все машины получили значительные механические повреждения. Из участников ДТП травмы получил лишь водитель Hyundai. Сейчас он госпитализирован.
Правоохранительные органы уже занимаются расследованием инцидента.
Напомним, сегодня два человека чуть не погибли в лобовом столкновении в центре Ростова.