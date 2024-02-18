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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Один человек пострадал в аварии с участием трех легковушек в Ростове вечером 17 февраля

Массовое ДТП с участием иномарок произошло на Западном в Ростове

18 февраля 2024, 17:34
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Один человек пострадал в аварии с участием трех легковушек в Ростове вечером 17 февраля
Один человек пострадал в аварии с участием трех легковушек в Ростове вечером 17 февраля, рассказали в городском управлении ГИБДД.

Водитель Suzuki Vitara на улице Еременко во время движения от Малиновского в сторону Зорге влетел в стоявший на повороте Hyundai Solaris. Удар машин был настолько сильным, что Hyundai отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с Toyota Camry.

Все машины получили значительные механические повреждения. Из участников ДТП травмы получил лишь водитель Hyundai. Сейчас он госпитализирован.

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Правоохранительные органы уже занимаются расследованием инцидента.

Напомним, сегодня два человека чуть не погибли в лобовом столкновении в центре Ростова.

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