Массовое ДТП с участием иномарок произошло на Западном в Ростове

Водитель Suzuki Vitara на улице Еременко во время движения от Малиновского в сторону Зорге влетел в стоявший на повороте Hyundai Solaris. Удар машин был настолько сильным, что Hyundai отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с Toyota Camry.