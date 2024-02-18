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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Средняя стоимость услуг психолога в Ростове составила две тысячи рублей за час

Стало известно, сколько платят за услуги психологов жители Ростова

18 февраля 2024, 15:43
Фото: pxhere.com
Средняя стоимость услуг психолога в Ростове составила две тысячи рублей за час

Средняя стоимость услуг психолога в Ростове начинается от 2 тысяч рублей за час

Меньше других за свои услуги просят психологи, специализирующиеся на борьбе с алкогольной зависимостью, рассказали аналитики «Авито Услуги.»

Эксперты отметили рост популярности услуг психологов среди ростовчан. Они связывают это с трендом на заботу о своем ментальном здоровье. Отмечается, что жители Ростова отдают предпочтение опытным психологам со стажем больше четырех лет.

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Больше всего за свои услуги берут специалисты, работающие в сфере от десяти лет. Час консультации с таким психологом обойдется от 2,5 тысячи рублей. Менее опытные специалисты, со стажем от года до трех лет, берут за занятие от полутора тысяч рублей. Средний ценник на услуги психолога в Ростове составляет две тысячи рублей.

Если говорить о специализации, то самые дорогие психологи в Ростове — это семейные. Их консультация обойдется не дешевле 2,5 тысячи рублей. Самыми доступными являются специалисты по борьбе с алкогольной зависимостью. Час занятий с ними стоит от полутора тысяч рублей.

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