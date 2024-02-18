Стало известно, сколько платят за услуги психологов жители Ростова

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Эксперты отметили рост популярности услуг психологов среди ростовчан. Они связывают это с трендом на заботу о своем ментальном здоровье. Отмечается, что жители Ростова отдают предпочтение опытным психологам со стажем больше четырех лет.
Больше всего за свои услуги берут специалисты, работающие в сфере от десяти лет. Час консультации с таким психологом обойдется от 2,5 тысячи рублей. Менее опытные специалисты, со стажем от года до трех лет, берут за занятие от полутора тысяч рублей. Средний ценник на услуги психолога в Ростове составляет две тысячи рублей.
Если говорить о специализации, то самые дорогие психологи в Ростове — это семейные. Их консультация обойдется не дешевле 2,5 тысячи рублей. Самыми доступными являются специалисты по борьбе с алкогольной зависимостью. Час занятий с ними стоит от полутора тысяч рублей.
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