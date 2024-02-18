Стало известно, сколько платят за услуги психологов жители Ростова

Больше всего за свои услуги берут специалисты, работающие в сфере от десяти лет. Час консультации с таким психологом обойдется от 2,5 тысячи рублей. Менее опытные специалисты, со стажем от года до трех лет, берут за занятие от полутора тысяч рублей. Средний ценник на услуги психолога в Ростове составляет две тысячи рублей.