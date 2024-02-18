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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

На границе Ростовской области и ЛНР увидели зубр

Огромного зубра заметили сразу в нескольких районах Ростовской области

18 февраля 2024, 11:18
Фото: Картинка для иллюстрации / pxhere.com
На границе Ростовской области и ЛНР увидели зубр
На границе Ростовской области и ЛНР увидели зубра, сообщили местные жители в сообществе «Ростов Главный».

Животное разгуливает в лесополосах на границе. Зубра видели в Миллеровском и Куйбышевском районах. Сообщается, что он вел себя не агрессивно, а даже дружелюбно.

На границе Ростовской области и ЛНР увидели зубр
Видео: ВКонтакте «Ростов Главный»

Местные жители предполагают, что в Ростовскую область зубр бежал от боевых действий в соседнем регионе. Они также обеспокоены, что жизни животного могут угрожать охотники.

«Какой опасный красавец, жалко животных — бегут от своих домов»,

«Красавец. Побольше бы таких, а то уже даже зайцев не встретишь», — пишут в социальных сетях.

Ранее фермеры рассказали, почему не удается победить волков на севере Ростовской области.

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