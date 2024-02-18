Огромного зубра заметили сразу в нескольких районах Ростовской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Животное разгуливает в лесополосах на границе. Зубра видели в Миллеровском и Куйбышевском районах. Сообщается, что он вел себя не агрессивно, а даже дружелюбно.
Местные жители предполагают, что в Ростовскую область зубр бежал от боевых действий в соседнем регионе. Они также обеспокоены, что жизни животного могут угрожать охотники.
«Какой опасный красавец, жалко животных — бегут от своих домов»,
«Красавец. Побольше бы таких, а то уже даже зайцев не встретишь», — пишут в социальных сетях.
Ранее фермеры рассказали, почему не удается победить волков на севере Ростовской области.