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Почти тысячу камер распознавания лиц установят в Ростовской области в 2024 году

Почти тысячу камер распознавания лиц установят в Ростовской области в 2024 году

18 февраля 2024, 16:18
Фото: 1MI
Почти тысячу камер распознавания лиц установят в Ростовской области в 2024 году
Система видеонаблюдения помогает в раскрытии преступлений в Ростовской области, рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Павел Нудгин.

В этом году в региону установят почти тысячу видеокамер. В них хотят внедрить дополнительный функционал систему биометрического распознавания лиц. Власти объясняют нововведение его эффективностью в вопросах безопасности. Камеры используют для поиска преступников и раскрытия преступлений.

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Известно, что к системе «Безопасный город» в Ростовской области подключили камеры, находящиеся на вокзалах и железнодорожных станциях. Постепенно продолжится и подключение камер, расположенных на территории школ и других соцучреждений.

На днях стало известно, что в Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 миллиарда рублей. Часть из этих средств заплатят подрядчику за установку камер. Также контракт предполагает услуги по хранению записей на серверах, созданию видеоданных в режиме реального времени и многое другое.

Ранее RostovGazeta рассказала, где на М-4 «Дон» установили новые камеры наблюдения.

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