Почти тысячу камер распознавания лиц установят в Ростовской области в 2024 году

На днях стало известно, что в Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 миллиарда рублей. Часть из этих средств заплатят подрядчику за установку камер. Также контракт предполагает услуги по хранению записей на серверах, созданию видеоданных в режиме реального времени и многое другое.