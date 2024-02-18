Реставрацию здания цирка в Ростове оценили в 2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Здание цирка относится к объектам культурного наследия. Планируется, что подрядчик не только проведет реставрацию, но и доработает проектную документацию, чтобы приспособить цирк к современному использованию. На это готовы потратить 1,9 миллиарда рублей.
В документации к закупке указывается, что здание значительно изношено. Местами в нем заметны трещины. Фундаменты находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, частично — в аварийном. Также некоторые металлические балки покрыла коррозия.
Что касается водопровода, то состояние труб и запорной арматуры системы водоснабжения также оценили как «аварийное» и не соответствующее действующим нормам. «Неудовлетворительной» назвали и систему канализации в здании.
Подрядчику предстоит доработать проектную документацию таким образом, чтобы восстановить здание, при этом не нарушив его облик как объекта культурного наследия.
Самого исполнителя работ выберут в конце февраля. Срок реставрации составит 973 дня с момента заключения контракта. Если реконструкцию здания начнут весной 2024 года, то закончить работы подрядчик сможет не раньше осени 2026 года.
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