rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Ростовский цирк

Реставрацию здания цирка в Ростове оценили в 2 миллиарда рублей

18 февраля 2024, 08:46
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовский цирк
Российская государственная цирковая компания ищет подрядчика, который займется модернизацией ростовского цирка, информация содержится в документах, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta.

Здание цирка относится к объектам культурного наследия. Планируется, что подрядчик не только проведет реставрацию, но и доработает проектную документацию, чтобы приспособить цирк к современному использованию. На это готовы потратить 1,9 миллиарда рублей.

Рядом с цирком в Ростове хотят возвести очередную высотку
Узнать подробнее

В документации к закупке указывается, что здание значительно изношено. Местами в нем заметны трещины. Фундаменты находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, частично — в аварийном. Также некоторые металлические балки покрыла коррозия.

Что касается водопровода, то состояние труб и запорной арматуры системы водоснабжения также оценили как «аварийное» и не соответствующее действующим нормам. «Неудовлетворительной» назвали и систему канализации в здании.

Подрядчику предстоит доработать проектную документацию таким образом, чтобы восстановить здание, при этом не нарушив его облик как объекта культурного наследия.

Самого исполнителя работ выберут в конце февраля. Срок реставрации составит 973 дня с момента заключения контракта. Если реконструкцию здания начнут весной 2024 года, то закончить работы подрядчик сможет не раньше осени 2026 года.

Ранее RostovGazeta рассказала, как развлекались ростовчане в XIX веке.

Читайте также:
«Рваные остатки»: жители просят власти заменить потрепанные флаги на въезде в РостовГосэкспертиза одобрила ремонт здания табачной фабрики Асланиди в РостовеПод Ростовом продают футбольное поле за 11 млн рублей
#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Ростовчане массово побежали к психологам в 2023 году
Сегодня, 08:28
Трансляции телевидения и радио будут прерываться по сей Ростовской области
Сегодня, 07:41
Аренда квартир подорожала в Ростове на 78%
Сегодня, 07:24
Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в феврале
Сегодня, 06:31
«Рваные остатки»: жители просят заменить потрепанные флаги на въезде в Ростов
Сегодня, 08:30