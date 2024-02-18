Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Ранее метеорологи прогнозировали, что в Ростове ожидаются заморозки в выходные дни. Так, в субботу, 17 февраля, столбики термометров опустятся до -1 градуса.
Ближайшие несколько дней в Ростове, согласно прогнозу, будет до +1 градуса тепла. Причем днем в воскресенье за счет слабого ветра тепло будет ощущаться на уровне +9 градусов.
В понедельник, 19 февраля, ожидаются небольшие осадки в виде дождя со снегом. Во вторник может вновь немного подморозить. Однако к концу неделе ожидается потепление до +9 градусов.
Всю предстоящую неделю в Ростове будет пасмурно. Только к выходным может выглянуть солнце.