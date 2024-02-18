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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания

Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания

18 февраля 2024, 05:42
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания
На смену заморозков на следующей неделе в Ростов вновь вернется тепло, прогнозируют синоптики.

Ранее метеорологи прогнозировали, что в Ростове ожидаются заморозки в выходные дни. Так, в субботу, 17 февраля, столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Ближайшие несколько дней в Ростове, согласно прогнозу, будет до +1 градуса тепла. Причем днем в воскресенье за счет слабого ветра тепло будет ощущаться на уровне +9 градусов.

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В понедельник, 19 февраля, ожидаются небольшие осадки в виде дождя со снегом. Во вторник может вновь немного подморозить. Однако к концу неделе ожидается потепление до +9 градусов.

Всю предстоящую неделю в Ростове будет пасмурно. Только к выходным может выглянуть солнце.

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